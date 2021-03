”Ministeri Krista Kiuru – ulkorajamme vuotavat yhä pahasti”

Kokoomusedustajat ihmettelevät, etteivät hallituksen lupaukset rajoista pidä paikkaansa.

Eduskunnan tiistaikeskustelussa väliaikaisista ravintoloiden sulkemisista koronan vuoksi käsiteltiin paljon myös yleisiä epidemia-asioita.

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Timo Heinonen toivat esiin, ettei hallitus ole vieläkään saanut rajoja suljettua koronalta.

– Hiukan on sitä makua tässä että ravintolat on nostettu tikun nokkaan, vähän turhankin aktiivisesti – kun samaan aikaan meillä ovat olleet rajat auki. Me olemme antaneet ihmisten tulla muualta maailmasta tänne ilman, että heillä on negatiivinen koronatodistus tai olisi vaadittu testiä, Pia Kauma sanoi.

– Jollain tavalla toivoisin johdonmukaisuutta teiltä, hallitus, näissä toimissa.

Timo Heinosen mukaan suomalaisia pitää suojella iästä riippumatta.

– Mutta ette te, arvoisa ministeri (Krista) Kiuru, aivan kaikkea ole tehneet tämän koronan estämiseksi. Meidän ulkorajamme median mukaan vuotavat edelleen pahasti. Pakkotestausta ei ole tullut niin kuin pääministeri (Sanna) Marin lupasitte, Timo Heinonen sanoi.

Kokoomusedustajan mukaan esitys ravintoloista ja kahviloista loukkaa elinkeinovapautta ja omaisuudensuojaa, eikä sen suunniteltu korvaus ole kohtuullinen jäädessään kauas täysimääräisestä.