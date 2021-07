Miksi koronaan ei ole vieläkään tehokasta lääkehoitoa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentti Joe Bidenin hallinto ohjaa miljardeja dollareita uusien lääkkeiden kehitykseen.

Koronaviruksen hoitoon ei ole vieläkään saatavilla tehokasta ja helposti annosteltavaa lääkehoitoa, vaikka pandemian alusta on kulunut jo lähes puolitoista vuotta.

Yhdysvalloissa on hyväksytty tähän mennessä kymmenen eri valmistetta, joista kahden myyntilupa vedettiin myöhemmin pois tehottomuuden vuoksi. Eräs todettiin hyödyttömäksi virusmuunnoksia vastaan.

Tehokkaimmat lääkkeet voidaan antaa potilaille vain suonensisäisesti sairaalassa, eikä niistä ole välttämättä paljon hyötyä taudin alkuvaiheen jälkeen.

– Suoraan sanottuna vaihtoehdot ovat vähissä, infektiotautien ylilääkäri Daniel Griffin sanoo Wall Street Journal -lehdelle.

Hidas kehitystahti johtuu osittain siitä, että suuri osa voimavaroista ohjattiin rokotteiden kehittämiseen. Taustalla on myös byrokraattista tahmeutta.

Lääkkeille on jälleen tarvetta, sillä deltamuunnos on levinnyt vauhdilla monissa maissa, eikä rokotuskattavuutta ole vielä saatu riittävälle tasolle.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinto ilmoitti hiljattain ohjaavansa 3,2 miljardia dollaria eli noin 2,7 miljardia euroa pillerimuodossa annettavien koronalääkkeiden kehitykseen.

Kliinisiä tutkimuksia on tällä hetkellä meneillään yli 220 kappaletta. Yhtenä lupaavimpana on pidetty Pfizerin pillerimuodossa annettavaa lääkettä, jota on lupailtu markkinoille ehkä jo loppuvuodesta.