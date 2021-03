Lontoon helpotus: Ei kuolemia ensi kertaa puoleen vuoteen

Lontoossa ei kirjattu sunnuntaina yhtään koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta ensimmäistä kertaa yli puoleen vuoteen.

Muualla maassa kirjattiin 19 kuolemantapausta henkilöiltä, joiden koronatartunnasta oli enintään 28 vuorokautta.

CNN:n mukaan epidemiatilanne oli edellisen kerran yhtä hyvällä tasolla syyskuun 14. päivänä ennen toisen korona-aallon iskemistä. Lontoon alueella vahvistettiin tammikuussa enimmillään yli 200 kuolemaa päivässä.

Englannin alueen koronarajoituksia löysennettiin jälleen maanantaina. Tällä hetkellä kaksi kotitaloutta tai kuuden henkilön ryhmää saa tavata ulkotiloissa, minkä lisäksi tenniskentät ja muut ulkotiloissa sijaitsevat urheilupaikat on jälleen avattu.

Pääministeri Boris Johnson asetti maan tiukkaan sulkutilaan tammikuun 4. päivänä herkästi leviävän virusmuunnoksen torjumiseksi.

Britanniassa jo noin 45 prosenttia kansasta eli 30 miljoonaa ihmistä on saanut ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta.

Wonderful news that over 30 million people have received their first dose.

We need to keep up the momentum. Please make sure you get your second dose when you are called to do so. pic.twitter.com/zAZfaIEHNW

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 28, 2021