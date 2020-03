Lomautetun oikeus työttömyysetuuteen laajenee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lomautetulla on huomisesta keskiviikosta 1. huhtikuuta alkaen oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan ja opintojen estämättä.

Työttömyysturvalakiin tehty muutos on voimassa 31.7.2020 asti.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta eilen maanantauia, ja presidentti vahvisti lain tänään. Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Merkittävin muutos on se, että työnhakijaksi ilmoittautuvalla lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista. Jos lomautetulla henkilöllä on yritystoiminnasta tuloa, Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassa ottavat tulon huomioon maksaessaan soviteltua työttömyysetuutta.

Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetulla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

TE-toimisto ei tutki lomautetun mahdollista TE-toimiston tarjoamasta työstä kieltäytymistä tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun.

Lomautusten nopea kasvu lyhyessä ajassa lisää sekä TE-toimistojen että työttömyysetuuden maksajien työmäärää. TE-toimistojen työtilanne on ruuhkautumassa työnhakijoiksi ilmoittautuvien lomautettujen työttömyysturva-asioiden käsittelystä. Lakimuutos vähentää lomautuksista johtuvaa työtä TE-toimistoissa ja siten nopeuttaa työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa koronavirusepidemian aikana.