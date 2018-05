Lidlin johtaja IL:lle: Alkoholilaki oli pieni, tämä olisi suuri askel

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimitusjohtaja toivoo viinien tuontia ruokakauppaan seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Lidlin Suomen-toimitusjohtaja Lauri Sipposta on haastatellut Iltalehti. Hänen mukaansa Lidlissä myytävästä oluesta nyt noin kahdeksan prosenttia on vahvaa nelosta. Myös S- ja K-ryhmissä luku on noin 5-10 prosenttia.

– Ihmiset tykkäävät niitä maistella. Ei täältä mitään 5,5-salkkuja ostella, Lauri Sipponen sanoo IL:lle.

Hänen mukaansa vahvoja oluita tulee kauppaan juuri niin paljon kuin kuluttaja vaatii.

– Ei meillä ole intressiä täyttää hyllyä tuotteella, jonka osuus myymälän myynnistä on vain joitakin prosentteja, Sipponen sanoo.

Lidlin toimitusjohtaja ei usko uuteen pelotteluun, jonka mukaan lakiuudistuksen karmeus nähdään kesällä. Kauppa aikoo myös pitää peruslinjansa, jonka taustalla on vastuullisuusajattelu.

– Emme varmasti halua profiloitua ensimmäisenä halvan alkoholin jakelijana.

Alkoholilain uudistus oli Lidlin näkökannasta pikku askel. Suuri ja toivottu askel olisi viinien saaminen ruokakaupaan.

Sipposen mukaan he haluavat lunastaa paikkansa ja ”sanoa, että olisimme myös hyvä ja vastuullinen viinien myyjä”.

Hän toivoo seuraavan hallituksen ottavan viinien tuomisen ruokakauppaan ohjelmaansa.

– Miksi meitä pitäisi kohdella toisin kuin muita eurooppalaisia? Suomi ja Ruotsi ovat ainoat Lidl-maat, joissa on tällaisia rajoitteita ja monopolistisia piirteitä alkoholin osalta.

