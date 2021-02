Lääkintöneuvos ryöpyttää: Jos tämä olisi tehty kesällä, ei nyt tarvittaisi ”tiukkoja toimia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heikki Pälve ihmettelee, miksei rajan pakkotestausta säädetty aiemmin.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus sai perjantaina viimein valmiiksi pitkään odotetun esityksen tartuntatautilain muutoksista, jotka muun muassa mahdollistavat matkaajien pakolliset koronatestit rajalla. Voimaan laki saadaan mitä todennäköisimmin vasta huhtikuussa eduskunnan valiokuntien käsittelyjen jälkeen.

Julkisuudessa on ihmetelty, miksi laki säädettiin vasta nyt, vaikka rajan yli tulevien tartuntojen suuri merkitys Suomen epidemiassa on ollut selvä pandemian alusta alkaen. Entistä herkemmin tarttuvien virusvarianttien synty ja leviäminen on korostanut tätä entisestään.

Nyt arvostelijoiden joukkoon liittyy myös lääkintöneuvos Heikki Pälve.

– Kun nyt on mahdollista tehdä pakkotestauksia rajalla jopa vankilauhkalla, miksi tätä lakia ei tehty jo kesällä, kun tiesimme odottaa toista aaltoa?, hän tivaa Twitterissä.

Hänen mukaansa näin olisi jopa voitu välttää yhteiskuntaa sulkevia rankkoja koronatoimia.

– Jos se olisi otettu käyttöön joulun alla, ’tiukkoja toimia’ ei nyt tarvittaisi, Pälve jatkaa.

Hän suuntaa sanansa SDP:n kansanedustajalle ja entiselle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajalle Aki Lindenille.

Linden vetosi eilen koronaviruksen korkeisiin ilmaantuvuuslukuihin ja totesi niiden haastavan vakavasti torjuntatoimien ”oikeasuhtaisuuden” ja ”välttämättömyyden”, joita ”sanoja juristit ovat paljon käyttäneet kun ovat arvostelleet liian tiukkoja toimenpiteitä”.

– Nyt on oikeasti kiire kiristää, Linden sanoi.

