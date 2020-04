Kysely: Joka kymmenes lomautettuna viruksen vuoksi

Työelämässä olevista kaksi kolmesta suhtautuu hyvin suopeasti joustavaan työskentelyyn kaikkialla.

Markkinatutkimusyritys Kantarin kyselyssä noin joka kymmenes eli yhdeksän prosenttia työelämässä mukana olevista vastaajista kertoi olevansa tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi lomautettuna. Tämä vastaa Kantarin mukaan noin 250 000 suomalaista. Lisäksi 17 prosenttia vastaajista uskoo lomautuksen olevan lähiaikoina edessä.

Kyselyn perusteella kaksi prosenttia työvoimasta on joutunut viruksen takia työttömäksi, ja seitsemän prosenttia pelkää tällä hetkellä työpaikkansa puolesta. Yhdeksän prosenttia on suostunut palkanalennukseen. Kuutta prosenttia on pyydetty pitämään palkatonta lomaa. Yhtä usea on saanut kehotuksen siirtyä vuosilomalle.

– Näyttäisi siltä, että koronavirus tulee vaikuttamaan lähes kaikkiin työikäisiin Suomessa tavalla tai toisella kesään mennessä, arvioi Kantarin kaupallinen johtaja Anna Porvari tiedotteessa.

Johtajista ja ylemmistä toimihenkilöistä 63 prosenttia kertoi tekevänsä työnsä etänä, kun taas alemmista toimihenkilöistä kertoi olevansa etätöissä vain 37 prosenttia ja työntekijöistä 18 prosenttia. Tavalliseen tapaan töissään jatkaa 52 prosenttia työntekijöistä.

Yrittäjistä 20 prosenttia kertoi jatkavansa työtään yrityksensä toimipaikalla, kun etätyössä oli 41 prosenttia. Sekä toimipaikalla että kotitoimistolla työskenteli 12 prosenttia.

Kyselyn perusteella kaikkiaan 36 prosenttia työvoimasta eli Kantarin mukaan jopa noin miljoona suomalaista on etätyössä. 34 prosenttia jatkaa työskentelyään tavalliseen tapaan omalla työpaikallaan, ja 11 prosenttia jakaa työaikansa normaalin toimipisteensä ja kotinsa välillä.

Käytännössä neljä viidestä etätyössä olevasta kertoi kodin internetyhteyden ja oman tietokoneen tukevan erittäin hyvin työtekoa. Joka toisen tilanne on tässä suhteessa erinomainen. Työnantajan tarjoamat digitaaliset työvälineet tukevat erittäin hyvin 59 prosentin työtä.

Näkemykset työtilasta ja yleisemmin kodin tarjoamasta ympäristöstä sen sijaan vaihtelivat. Vain joka neljäs piti omaa tilannettaan tältä osin erinomaisena. Tosin vain viisi prosenttia kertoi kotitoimiston työympäristön palvelevan työntekoa huonosti, 22 prosenttia enintään kohtalaisesti.

Kyselyn vastaajista 68 prosenttia edellytti, että työnantajat nostavat henkilökunnan terveyden koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa ykkösasiaksi. 52 prosentin mielestä yritysten tulee myös yrittää suojella ja turvata työpaikat. Valtaenemmistö eli 64 prosenttia suhtautui hyvin suopeasti joustavaan työskentelyyn kaikkialla, missä se on mahdollista.

Tiedot kerättiin Gallup Forum -vastaajapaneelissa. Aineisto koostui 1179 haastattelusta, ja tilastollinen virhemarginaali on noin 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.