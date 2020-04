”Kuin sotatoimialue” – Sairaalat täyttyvät New Yorkissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hätäpuheluita kertyy nyt samaan tahtiin kuin syyskuun 11. päivän terrori-iskujen yhteydessä vuonna 2001.

CBS New York -kanavan mukaan osa New Yorkin sairaaloista on jo täyttynyt ääriään myöten koronaviruspotilaista. Terveydenhoitohenkilökunta taistelee parhaansa mukaan kaaoksen keskellä.

– Tämä on kuin sotatoimialue, lääketieteellinen sota-alue. Näen joka päivä kipua, kärsimystä ja vaihtelevaa kykyä hoitaa potilaita, tohtori Arabia Mollette sanoo.

Hän työskentelee terveyskeskuksessa, jonne on saapunut yli sata koronaviruspotilasta. Lähes saman verran ihmisiä odottaa parhaillaan virustestien tuloksia.

– Virus ei erottele ihmisiä iän, sosioekonomisten tekijöiden tai etnisyyden perusteella. Se tulee tappamaan monia, Mollette jatkaa.

Suojavarusteista ja tehohoitolaitteista on pulaa liittovaltion hätätilavirasto FEMA:n toimituksista huolimatta.

Koronaviruspotilaita on jouduttu sijoittamaan sairaaloiden käytäville tilanpuutteen vuoksi, ja myös ruumishuoneet ovat täyttyneet. Esimerkiksi Brookdalen sairaala on siirtänyt menehtyneitä pihalle tuotuun jäähdytettiin konttiin.

Osavaltion yli 66 000 Covid-19-tapauksesta noin 38 000 on vahvistettu New Yorkin kaupunkialueella. Kansalliskaarti on avustanut tilapäisten sairaaloiden ja ruumishuoneiden rakentamisessa muun muassa Central Parkiin ja paikallisiin messukeskuksiin.

New York Post -lehden mukaan jopa neljäsosa kaupungin ensihoitajista on sairaana tai karanteenissa. Hätäpuheluita on kertynyt eniten syyskuussa 2001 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen.

United States Air Force helping to setup a makeshift morgue in Manhattan #NYC #coronavirus pic.twitter.com/JMckcv12YA — Lou Braga (@Photog4NY) March 25, 2020