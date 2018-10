Kremliä kritisoiva venäläislehti sai karun uhkauksen: Ovella vuohen pää

Itsenäiselle venäläismedialle lähetettiin synkkä viesti.

Venäläisen itsenäisen Novaja Gazeta -lehden toimitus on saanut uhkaavan viestin. Toimitukseen lähetettiin kukkapedille asetettu vuohen pää ja suuri hautajaisvihko (kuvia alla).

Novaja Gazeta on uutisoinut vuosien saatossa useista Kremlin kannalta kiusallisista aiheista. Viime aikoina lehti on julkaissut muun muassa Ukrainan sotaan liittyviä paljastuksia. Lehti kertoo saamastaan uhkauksesta tässä. Kaikkiaan kuusi Novaja Gazetan toimittajaa on surmattu vuoden 2001 jälkeen.

Synkän lähetyksen saatteena kerrotaan olleen toimittaja Denis Korotkoviin kohdistuneita uhkauksia. Korotkov on tullut tunnetuksi etenkin yksityiseen venäläiseen Wagner-palkkasotilasyhtiöön liittyvistä paljastuksistaan. Verkkouutiset on kertonut Wagnerista ja Korotkovin selvityksistä muun muassa tässä jutussa.

Korotkovin mukaan Wagnerin takana on Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Jevgeni Prigozhin.

Verkkouutiset on kertonut entisen rangaistusvanki Prigozhinin uskomattoman tarinan tässä. Prigozhinista tuli 2000-luvun alussa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kokki. Prigozhin on sittemmin kohonnut pyörittämään yritystä, joka vastaa sotilasinfrastruktuurin rakentamisesta, armeijan ruokahuollosta ja käytännössä kaikista julkisista palveluista Venäjän varuskuntakaupungeissa. Putinin ystävän ja entisen kokin omaisuus on joidenkin arvioiden mukaan nykyisin miljardiluokkaa.

Denis Korotkov kertoi viime vuonna saaneensa uhkauksia paljastustensa takia. Hän viittasi tuolloin ”operaatioon”, jonka takana olisi Jevgeni Prigozhin. Prigozhinin on kerrottu pyörittäneen myös Venäjän niin kutsuttua trollitehdasta. Novaja Gazetan mukaan Korotkov on joutunut myös trollitehtaan hampaisiin.

Wagner toimii käytännössä Venäjän johdon alaisuudessa ja enemmän tai vähemmän osana Venäjän asevoimia. Palkkasoturiyhtiö nousi länsimaisen median tietoisuuteen viimeistään, kun sen sotilaat ajautuivat vastakkain amerikkalaisjoukkojen tukemien taistelijoiden kanssa Syyriassa.

Yhdysvaltojen erikoisjoukot ja ilmavoimat surmasivat taistelussa suuret määrät venäläisiä ja Syyrian hallituksen puolella taistelevia sotilaita. Verkkouutiset kertoi rankan taistelun yksityiskohdista tässä.

