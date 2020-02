Koronavirus iskenyt 95 prosenttiin Kiinan yrityksistä

Kiinan valtiollisen Global Times -median mukaan koronavirusepidemia on vaikuttanut merkittävästi kiinalaisyritysten toimintaedellytyksiin.

Kyselyn perusteella jopa 60 yrityksistä on vaikeuksissa uuden koronaviruksen ja siihen liittyvien karanteenitoimenpiteiden seurauksena. Kuusi prosenttia ilmoitti ajautuvansa konkurssiin.

Vastaajista 20 prosenttia voi joutua jäädyttämään toimintansa tilapäisesti. Vain viisi prosenttia on selvinnyt ilman kielteisiä vaikutuksia.

Kiinassa ilmoitettiin maanantaina 508 uutta tartuntaa ja 71 kuolemaa. Yhteensä koronaviruksen saaneita on 77 658 ja kuolleita 2663. Tartunnoista 64 786 on havaittu epidemian ytimessä sijaitsevassa Hubein maakunnassa.

Pekingin lähellä sijaitseva Tianjinin yliopisto kertoi tiistaina edistyneensä suun kautta annettavan rokotteen kehitystyössä. Professori Huang Jinhain mukaan rokote voi auttaa myös henkilöitä, jotka ovat jo sairastuneet koronavirukseen.

Professori kertoo ottaneensa neljä annosta ilman sivuvaikutuksia. Tianjinin yliopisto etsii parhaillaan kumppaneita kliinisiä kokeita varten.

Global Timesin kyselystä uutisoi myös Kauppalehti.

