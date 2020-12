Kirjoittajan mukaan tunnelin päässä näkyy kunnolla valoa.

Korona riivaa kansakuntien terveyttä, mielialaa ja talouden elinvoimaa. Taisteluväsymys alkaa näkyä. Jatkuvat, uusista tautiaalloista johtuvat rajoitukset koettelevat jaksamista pimenevässä syksyssä. Silti pitää vain jaksaa ja malttaa. Omalla toiminnallaan voi osoittaa välittämistä heitä kohtaan, joille korona voi olla kohtalokas.

Ei koronakriisi ikuisuuksia jatku. Valoa tunnelin päässä näkyy – ja kunnolla. Euroopan lääkevirasto on lupaillut, että Pfizerin ja BioNTechin rokotteen myyntiluvan arviointi voisi olla valmis joulukuun lopussa ja Modernan rokotteen tammikuun puolen välin tienoilla. Britanniassa ehditään liikkeelle ennen EU:ta. Ensimmäinen koronarokotteelle näytettiin hetki sitten vihreää valoa ja rokotukset alkavat ensi viikolla.

Nämä kaksi ensimmäistä koronarokotetta avaavat latua muille. On arvioitu, että kesään mennessä käytössä olisi jo kymmenisen rokotetta. Hyvä niin, koska globaali tarve on aivan valtava. Näin syntyy myös tervettä kilpailua. Runsas 300 rokotekehityshanketta on käynnissä, 48 on kliinisessä tutkimusvaiheessa ja kymmenkunta aihiota on viimeisessä tutkimusvaiheessa.

Myyntilupia arvioidaan nyt nopeutetusti, jotta rokottaminen voidaan aloittaa mahdollisimman pian. Rokotteen turvallisuudesta ja tehokkuudesta ei kuitenkaan tingitä. Suomessa on päätetty hankkia erityyppisiä rokotteita, jotta valinnanvaraa riittää ja EU on etunojassa tehnyt esihankintasopimuksia useamman rokotteita myyvän lääkeyhtiön kanssa. Näistä hankinnoista Suomi saa oman osuutensa.

Nyt odotamme malttamattomina, että rokotteet tulevat jakeluun ja kunnat pääsevät rokottamaan, mutta on hyvä muistaa, että rokotteita ei heti riitä kaikille. Monissa maissa on päätetty, että rokotteen saavat ensin terveydenhuollon ammattilaiset ja haavoittuvimmat väestöryhmät.

Vie melkoisesti aikaa ennen kuin me kaikki olemme saaneet rokotuksen. Rokottamistalkoisiin tarvitaan kaikki terveydenhuollon toimijat mukaan julkisista yksityisiin.

Tutkivan lääketeollisuuden ja akateemisen maailman tutkijat ovat todellisia ihmeiden tekijöitä. Ihmettä on tehty kilpailevien yritysten ja akateemisen maailman yhteistyönä. Yhteisponnistus pelastaa ihmishenkiä ja helpottaa koronan lamauttavaa vaikutusta yhteiskuntia kohtaan.

Viimeistään tämä on osoitus siitä, kuinka tärkeää lääketieteen kehitys ja uusien lääkehoitojen ja rokotteiden tutkiminen ovat.

Vielä ei ole aika sanoa ”loppu hyvin kaikki hyvin”, mutta sekin aika kohta koittaa. Toivoa on ilmassa sakeasti. Ehkä jo ensi syksynä pääsemme elämään uutta normaalia, jossa arkemme on entistä joustavampi digitaalisen loikan myötä. Nyt vain jaksetaan seuraavat kuukaudet noudattaa koronarajoituksia. Se on helpompaa, kun tietää, että kohta tämä on ohitse.

Sanna Lauslahti Sanna Lauslahti on Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja.