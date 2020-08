Koronarokote halutaan pakolliseksi Australiassa

Australian pääministeri Scott Morrisonin mukaan koronavirusrokote tulee määrätä pakolliseksi kaikille maan kansalaisille.

Morrisonin hallitus ilmoitti sopineensa AstraZeneca-lääkeyhtiön kanssa Oxfordin yliopiston Covid-19-rokotteen tuottamisesta. Lupaavana pidetyn koronarokotteen kolmannen vaiheen kliinisten kokeiden on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Pääministeri pohti, että lähtökohtana tulisi olla kaikkien rokottaminen, paitsi jos henkilöllä on ”yksilöllisiä lääketieteellisiä syitä”.

– Rokotteen tulisi olla niin pakollinen kuin mahdollista, Scott Morrison sanoi BBC:n mukaan.

Hallitus on ilmoittanut tarjoavansa rokotetta ilmaiseksi 25 miljoonalle kansalaiselleen aikaisintaan ensi vuoden alusta lähtien.

Australiassa on tällä hetkellä yli 7000 aktiivista Covid-19-tapausta, joista suurin osa on vahvistettu Victorian osavaltiossa. Kuolemantapauksia on kirjattu 450 kappaletta.

Toisen aallon epäillään saaneen alkunsa maahan palanneilta matkailijoilta.

Australians will be among the first in the world to receive a #COVID19 vaccine, if it proves successful, through an agreement announced today. Under this deal, every Australian will get a free coronavirus vaccine dose

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) August 19, 2020