Koronaluvuissa käänne: Ylilääkäriltä muistutus nuorille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvalloissa yli puolet sairaalahoidossa olevista koronapotilasta on alle 50-vuotiaita.

Helsingin yliopistollisen sairaalan tehohoidon ylilääkäri, tohtori Tapio Korhonen huomauttaa, että korona ei erottele iän perusteella.

–Koronadenialistien keskuudessa levitetään valhetta, että tauti sairastuttaisi vakavasti vain hyvin iäkkäitä monisairaita ihmisiä. Nyt Yhdysvalloissa yli puolet koronan vuoksi sairaalahoitoon joutuvista on alle 50-vuotiaita (35 % kaikesta sairaalahoidosta)

Korhonen viittaa National Public Radion uusimpaan artikkeliin, jossa kerrotaan, että Yhdysvalloissa koronan takia sairaalahoitoa tarvitsevista yli puolet on alle 50 vuotiaita. He myös muodostavat 35 prosenttia sairaalahoitoon otetuista. Sen sijaan 50-64-vuotiaat muodostavat 31 prosenttia sairaalahoidon potilaista. Yli 65-vuotiaiden osuus taas on vähentynyt rokotusten myötä merkittävästi.

