Koomikkoveteraani woke-canceloi itsensä – on näytellyt Adolf Hitleriä

Muun muassa Monty Pythonista tunnettu brittikoomikko John Cleese on ilmoittanut jättäytyvänsä pois Cambridgen yliopiston väittelykerhon tilaisuudesta ”woke-sääntöjen” vuoksi.

Cleese ilmoitti laittavansa itsensä mustalle listalle ”ennen kuin joku muu ehtii tehdä saman”.

– Odotin innolla mahdollisuutta puhua Cambridge Unionin opiskelijoille, mutta kuulin, että joku oli laitettu mustalle listalle esitettyään [Adolf] Hitleriä, koomikko kirjoitti Twitterissä.

Hän viittasi Guardian-lehden mukaan väittelykerhon päätökseen, jonka myötä taidekriitikko Andrew Graham-Dixon sai porttikiellon esitettyään Hitleriä. John Cleese muistutti tehneensä samaa Monty Python -ohjelmassa.

– Pyydän anteeksi niiltä Cambridgen opiskelijoilta, jotka halusivat keskustella kanssani. Ehkä jotkut teistä löytävät sellaisen paikan, jossa woke-säännöt eivät päde, koomikko sanoi.

John Cleesen kerrotaan työstäneen dokumenttia poliittisesta korrektiudesta sekä niin sanotusta woke- ja cancel-kulttuurista. Ohjelman tavoitteena on tutkia, ”miksi uusi ’woke’-sukupolvi yrittää kirjoittaa uudelleen säännöt sen suhteen, mitä voi sanoa ja mitä ei voi sanoa”. John Cleese haastattelee aktivisteja ja henkilöitä, jotka kertovat tulleensa ”perutuksi” [cancelled] tekojensa tai lausuntojensa vuoksi.

Cambridge Unionin johtaja Keir Bradwell on harmitellut koomikon päätöstä jättäytyä pois keskustelusta.

I was looking forward to talking to students at the Cambridge Union this Friday, but I hear that someone there has been blacklisted for doing an

impersonation of Hitler

I regret that I did the same on a Monty Python show, so I am blacklisting myself before someone else does

— John Cleese (@JohnCleese) November 10, 2021