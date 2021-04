Kokoomuksen puoluetoimisto muuttaa Bottan yläkertaan

Uudet tilat löytyivät eduskunnan naapurista.

Kokoomuksen puoluetoimisto muuttaa Helsingin Kansakoulunkujalta Etu-Töölöön. Toimiston uusi sijaintipaikka on pohjalaisten osakuntien omistamassa talossa, jossa sijaitsee myös historiallinen ravintola Botta. Vuokrasopimus allekirjoitettiin tänään, ja varsinainen muutto tapahtuu loka-marraskuussa.

– Jos ”Kujalta” pitää jonnekin lähteä, tämä on paras mahdollinen paikka, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Tulevana vuokranantajana toimii Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnia. Säätiön takana puolestaan ovat Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalainen Osakunta, Pohjois-Pohjalainen Osakunta ja Vasa Nation. Rakennus sijaitsee aivan eduskunnan vieressä.

– On aivan upeaa, että kokoomus on jatkossa opiskelijaliikkeen vuokralainen, uskon että vuokranantaja on paras mahdollinen, toteaa Orpo, joka on aiemmin toiminut Suomen ylioppilaskuntien liiton pääsihteerinä.

Tällä hetkellä tiloissa toimii vielä toistaiseksi Taideyliopisto, kertoo Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnian hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kallio. Taideyliopisto muuttaa uusiin tiloihin syksyllä.

– On tärkeää, että saamme hyvän ja vakaan vuokralaisen, Kallio sanoo.

Vuokrasopimus allekirjoitettiin ravintola Bottan Jääkärihuoneessa. Samassa tilassa perustettiin vuonna 1914 jääkäriliike. Orpo toteaakin, että historialla on kokoomukselle merkitystä.

– Taloon liittyy valtava määrä poliittista historia.

Orpo on itse opiskellut Turussa, mutta kertoo käyneensä Bottan tiloissa opiskelija-aikoinaan. Läheisemmäksi talo tuli, kun hän muutti Helsinkiin ja työskenteli muun muassa kokoomuksen apulaispuoluesihteerinä 2000-luvun alussa.

– Botta oli paikka, josta löytyi kansanedustajia kaikista puolueista, erityisavustajia, toimittajia. Tämä on todella merkittävä rakennus.