Kohuttu maastapoistumisvero on tulossa – asiantuntija raivostui

Suomen ekonomien puheenjohtaja pitää niin sanottua exit-veroa järjettömänä.

Suomen ekonomien puheenjohtaja, talousasiantuntija Martin Paasi ryöpyttää kovin sanoin hallituksen päättämää maastapoistumisveroa.

– Maastamuuttoero tulee, aikaa lähteä noin vuosi, Paasi sanoo Twitterissä.

Hän suuntaa sanansa hallituspuolueiden vasemmistoliiton, SDP:n, vihreiden ja keskustan puheenjohtajille.

– Miksi vihaatte Suomea? Vai eikö teidän osaamattomuus tunne mitään rajoja? Kuuntelisitte edes virkamiehiä, Martin Paasi lataa.

Hän näkee verossa runsaasti ongelmia.

– On tämä ongelma. Ensinnäkin sen pyörittäminen maksaa enemmän kuin se tuottaa. Toisekseen on selvää, ettei työperäiset maahanmuuttajat Suomeen tule. Kolmanneksi tuossa on vaikka mitä käytännön ongelmia, Paasi listaa.

– Suomalaisessa Exit verossa on siis kyse siitä, että kun lähdet, Suomessa asuttuasi aikaansaaman omaisuuden arvo arvioidaan muutto-hetkellä niin, että kun joskus ulkom asuessasi myyt tämän omaisuuden, maksat siitä veroa muuttohetken arvostukseen pohjalta suomeen, hän jatkaa.

Tämäkin menee hänen mukaansa ohi asiasta, koska veron hallinnoiminen maksaisi Paasin mukaan enemmän kuin mitä se tuottaisi.

Ministeriö tyrmäsi

Talouselämä kertoi eilen, että kovaa kritiikkiä kerännyttä veroa on alettu valmistella valtiovarainministeriössä. Neuvotteleva virkamies Minna Upola kertoi TE:lle, että veron on päätetty tulevan voimaan vuoden 2023 alussa. Se tarkoittaa, että säädösvalmistelu on saatava valmiiksi tämän vuoden aikana. Hallituksen esitys verosta on tulossa eduskuntaan näillä näkymin syksyllä.

Vero löytyy pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen perimästä Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmasta. Pääministeripuolueen omissa ohjelmissa maastapoistumisvero on ollut jo useita vuosia. Verkkouutiset on kertonut verosuunnitelmasta ja sen taustasta muun muassa tässä jutussa.

Valtiovarainministeriö päätyi aiemmin omassa selvityksessään tyrmäämään veron. Ministeriön virkamiesselvityksen perusteella veroa ei voinut pitää tarkoituksenmukaisena.

– Uudistus edellyttäisi yksityiskohtaista sääntelyä, joten se monimutkaistaisi Suomen verojärjestelmää. Veromallin tehokas toimeenpano ja sen edellyttämä tietojensaanti voisivat muodostua käytännössä hyvin haastaviksi toteuttaa. Vero kohdistuisi harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon ja vaikuttaisi verotuloihin lähinnä yksittäistapauksissa. Veromallilla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, kiinnostavuuteen sijoituskohteena, maahan- ja maastamuuttoon sekä taloudelliseen tehokkuuteen, ministeriö muun muassa totesi.

Esimerkiksi Ruotsissa sosiaalidemokraattien vetämä hallitus päätyi aikanaan kuoppaamaan vastaavan verosuunnitelman, koska se koettiin kasvun esteeksi ja veron tuottopotentiaalia pidettiin pienenä.

