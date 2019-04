Kohu ISIS-morsiamesta: Saa apua veronmaksajien rahoista

Shamima Begum saa Iso-Britanniassa oikeusapua, vaikka hän on menettänyt kansalaisuutensa.

Iso-Britanniassa kohistaan päätöksestä myöntää Isis-morsian Shamima Begumille veronmaksajien rahoista jaettavaa oikeusapua. 15-vuotiaana Isisiin Syyriassa liittynyt Begum vaatii oikaisua päätökseen, jonka myötä hän menetti Britannian kansalaisuutensa. Kansalaisuuden menetys johtui osallistumisesta terroristiseen toimintaan.

19-vuotiaan Begumin kansalaisuus vietiin helmikuussa sen jälkeen, kun hänet löydettiin Syyriasta pakolaisleiriltä viimeisillään raskaana. Begum lähti Lontoosta Syyriaan vuonna 2015 radikalisoiduttuaan Isisin propagandasta. Hän nai Syyriassa hollantilaisen vierastaistelijan ja on saanut yhteensä kolme lasta, joista kaikki ovat kuolleet.

Begum on toivonut voivansa palata Britanniaan. Ulkoministeri Jeremy Huntin mukaan päätös antaa Begumille avustusta oikeudenkäyntiin siitä huolimatta, että tältä on viety kansalaisuus, oli ”hyvin epämukava”.

− Iso-Britannia on maa, joka uskoo, että henkilöillä on oltava pääsy valtion varoihin, jos he haluavat haastaa päätökset, jotka valtio on heistä tehnyt, Jeremy Hunt kommentoi BBC:n mukaan.

Britanniassa oikeusapu on veronmaksajien rahoittama taloudellinen avustus, jota tarjotaan henkilöille, joilla ei ole itsellään maksukykyä oikeudenkäyntikuluihin. Avustus myönnetään henkilöille, joita itseään syytetään rikoksesta tai jotka tarvitsevat lakiapua rikoksen uhrina.

Päätöksen avustuksen saajista tekevät oikeusapuviraston virkamiehet.