KL: Yrittäjä kypsyi Helsingin liikennefarssiin, yhtiö Espooseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Peltolan mukaan Helsingissä kukaan ei ota vastuuta liikenteen sujuvuudesta.

Yrittäjä Petteri Peltola siirtää omistamansa henkilöstöpalveluyritys Joblinkin Helsingistä Espooseen. Hänen mukaansa syynä on pääkaupungin ”farssiksi” muuttunut liikenne, kertoo Kauppalehti.

Noin viisisataa henkeä työllistävä Joblink sijaitsee Helsingin Olympiarannassa. Työntekijöistä ja asiakkaista iso osa tulee kuitenkin Espoosta.

– Varsinkin viimeisin vuosi on ollut tuskallinen Espoosta tulijoille. Matka venyy tunnista puoleentoista aamuisin ja iltapäivisin. Jossain vaiheessa kamelin selkä katkeaa, Peltola sanoo.

Kauppalehti kertoo, että liikenne on ruuhkautunut erityisesti Helsingin keskustan länsipuolella. Tämä johtuu muun muassa Länsisataman matkustajamäärien kasvusta sekä Jätkäsaaren uuden asuinalueen rakentamisesta. Lisäksi tietyöt eri puolella kaupunkia eivät ole pysyneet aikataulussa, ja keskustassa Aleksanterinkatu on revitty auki putkitöiden takia.

– Millä näihin tietöihin saadaan jotain järkeä, Peltola kysyy.

– Tällä hetkellä Helsingin ongelma on se, että joka toinen kulma on auki. Kukaan ei koordinoi, eikä kellään ole vastuuta siitä, että liikenne olisi sujuvaa. Nyt tarvittaisiin radikaalisti uudenlaisia ratkaisuja.

Helsingin yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksosen mukaan pelkona on se, että myös muut yrittäjät päättävät lähteä Helsingistä.

– Meillä on suuri huoli, että menetämme työllistäviä yrittäjiä, ja Espoo ja Vantaa taputtavat käsiään.

Laaksosen mukaan autoilun vaikeutuminen on haitallista varsinkin keskustan kivijalkayrittäjille.

– Ei kukaan autoileva asiakas halua tulla kehyskunnista, kun parkkipaikkoja ei ole, tiet on revitty auki ja on jumalattomat ruuhkat. He ottavat palvelut mieluummin Espoosta tai Vantaalta.

– Helsingin kaupungin liikennesuunnittelu on ala-arvoista, ja kaupunki rakentaa keskustasta luontopolkua, Laaksonen kertoo.