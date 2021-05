KL: Tämän autoharrastuksen päästönormit tappavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sääntely on jo romahduttanut harrastuksen suosion Keski-Euroopassa.

Suomen jenkkiautoharrastajat pelkäävät, että sääntely romahduttaa heidän harrastuksena Suomessa, uutisoi Kauppalehti.

Harrastajien huolena on, että vanhoille ja suurimoottorisille henkilöautoille asetettavat korkeat käyttömaksut ja kireät päästönormit tekevät jenkkiautoharrastuksesta niin kallista, ettei heillä ole tulevaisuudessa edellytyksiä jatkaa harrastustaan.

Keski- ja Etelä-Euroopassa sääntely on jo vähentänyt jenkkiautoharrastuksen suosiota voimakkaasti. Esimerkiksi Italiassa vanhan jenkkiauton käyttömaksu on noussut jo noin 5000 euroon vuodessa. Ruotsissa summa on 2000 euroa vuodessa.

Saastuttavien automallien käyttömaksu on kohonnut, sillä Euroopan maat ovat halunneet rajoittaa päästöjään. Jenkkiautojen tuontia harjoittava yrittäjä Ismo Saarela kuitenkin pitää jenkkiautojen vaikutusta päästöihin olemattomana.

– Tätä menoa jenkkiautoharrastus tapetaan Euroopasta. Se on harmi, sillä todellisuudessa niillä ajetaan niin vähän, että niiden päästöt ovat pisara meressä, Saarela kommentoi.

Saarelan mukaan sääntely on jo johtanut siihen, että Yhdysvalloista ei kannata enää tuoda vanhoja autoja Eurooppaan. Lisäksi moni alan harrastaja yrittää päästä autostaan eroon. koska ajamisesta on tehty niin kallista ja hankalaa.

Myös Saarelan yritys on myös joutunut lopettamaan vanhojen amerikanrautojen tuonnin Yhdysvalloista. Tilalle yritys on valinnut uudemmat autot.

– Tuon nyt uudehkoja 2010-luvun jenkkiautoja, jotka täyttävät tiukat Euro 6 -päästönormit, Saarela kertoo.