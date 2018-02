NRA:n mediamainokset: Moukaria valehtelevalle televisiolle

USA:n suuri kansallinen kivääriyhdistys NRA on julkaissut kaksi hurjanpuoleista videomainosta, joissa yhdistys arvostelee amerikkalaista mediaa.

Ensimmäisessä näytetään pätkiä tv-uutisista ja -ohjelmista. Tämän jälkeen talk show -isäntä Grant Stinchfield lyö moukarilla tv-ruudun rikki. Stinchfieldin t-paidasta erottuu teksti ”sosialistien kyyneleet”.

– NRA-tv:ssa suurin aseemme valehtelevaa valeuutisten valtamediaa vastaan on Totuus, mainoksessa todetaan.

Toisessa mainoksessa radiojuontaja ja kirjailija Dana Loesch on sytyttämässä New York Times -paperilehteä tuleen. Hän tulee viime hetkellä toisiin ajatuksiin ja sanoo, ettei hänen edes tarvitse tehdä sitä.

– Te kaverit teette aivan tarpeeksi hyvää työtä polttaessanne maineenne itse, Loesch sanoo.

– Taistele heidän valheidensa väkivaltaa vastaan totuuden tulella, mainosteksti kehottaa.

At NRATV, our greatest weapon against the lying #fakenews #MSM is Truth. pic.twitter.com/4om2Aatqgm

“You know, I don’t even have to do this. You guys are doing a good enough job burning down your reputations all by yourselves.” –@DLoesch pic.twitter.com/utqzeAhN4i

— NRATV (@NRATV) February 8, 2018