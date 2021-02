”Kiinnittäkää turvavyönne” – Rankka ennuste Venäjän aggressiosta

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt näkee Venäjän tilanteessa huolestuttavia merkkejä.

Venäjän ja Euroopan unionin suhteet ovat kiristyneet viime aikoina etenkin venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin murhayrityksen ja vangitsemisen sekä Venäjän opposition rauhanomaisten mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen takia. Venäjä on vastannut Euroopan valtioiden arvosteluun jyrkästi. Ulkoministeri Sergei Lavrov totesi viime viikon lopulla Venäjän olevan valmis vaikka katkaisemaan välit EU:n kanssa, jos se kohdistaa Venäjän talouteen kovia pakotteita.

Carl Bildt varoittaa, että Venäjän lähialueiden polttopisteissä voi tapahtua.

– Hermostunut Venäjä toimii aggressiivisesti EU:ta kohtaan pääasiassa, koska se on haavoittuvainen kotimaassa. Onko vaara uudesta kriisistä Donbassissa [nimitys Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueille] tai Transnistriassa?, Bildt kysyy.

Carl Bildt viittaa Carnegie Moscow Centerin johtaja Dmitri Treninin arvioihin (video alla), ja toteaa pelkäävänsä, että Trenin on oikeassa.

Trenin nostaa arviossaan esiin Lavrovin puheet EU-suhteiden katkaisemisesta ja ulkoministerin väläyttämän Venäjän poistumisen Ranskan ja Saksan kanssa käytävistä Normandia-formaatin Ukraina-neuvotteluista. Tässä yhteydessä Lavrov syytti Ranskaa ja Saksaa ”Ukrainan rikoskumppaneiksi” Donbassissa. Dmitri Trenin huomauttaa myös, että Venäjän presidentti Vladimir Putin totesi taannoin, ettei Venäjä hylkää Donbassia missään tilanteessa.

– Olemme Venäjän ja Euroopan suhteiden käännekohdassa. Ne näyttävät yhä enemmän Yhdysvaltain ja Venäjän suhteilta – eli vastakkainasettelulta, hän arvioi.

Yhdysvaltain ja EU-maiden kovaa vastausta Navalnyin kohteluun pidetään Dmitri Treninin mukaan Venäjällä räikeänä puuttumisena maan sisäisiin asioihin. Hän huomauttaa ensi syksynä edessä olevista duuman vaaleista, ja toteaa Venäjän panevan kovasti vastaan.

– Poliittinen dialogi Euroopan unionin kanssa on jähmettymässä. Saksa ja Ranska ovat ensi kertaa menettämässä etuoikeutetun viestinviejän asemansa Kremlissä, Trenin listaa.

Dmitri Trenin toteaa toivon diplomaattisesta ratkaisusta Itä-Ukrainan sotaan olevan niin ikään menetetty. Transnistrian venäläisten joukkojen kohdalla on hänen mukaansa taas ”nousemassa kriisin haamu”.

– Eurooppa on tosiaan astumassa uuteen vaiheeseen Venäjän ja lännen välisessä vastakkainasettelussa. Kiinnittäkää turvavyönne.

