Kiinassa ensimmäinen päivä ilman koronakuolemia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusia tapauksia todettiin yhteensä vain 62.

Kiinan terveysviranomaisten tiistaina ilmoittamat luvut antavat viitteitä epidemian kehittymisestä positiiviseen suuntaan. Kiinassa koettiin epidemian alun jälkeen ensimmäinen päivä ilman yhtäkään ilmoitettua koronakuolemaa.

Uusia tapauksia ilmoitettiin 32 ja uusia oireettomia tapauksia 30. Kiina on alkanut raportoida myös oireettomat tartunnat. Ne ilmoitetaan erikseen.

Yhteensä Kiinassa on todettu 81 740 koronatartuntaa. Tautiin on viranomaisten mukaan menehtynyt 3 331 ihmistä.

Yhdysvallat, Espanja, Italia, Saksa ja Ranska ovat kaikki ohittaneet Kiinan tapausten määrässä. Kuolemaan johtaneita tartuntoja on matalammista tapausmääristä huolimatta tapahtunut Kiinaa enemmän Iranissa ja Britanniassa. Eniten tapauksia on tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Siellä koronavirukseen on sairastunut liki 370 000 ihmistä.