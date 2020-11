Varoitus Turkille: Keskustelun aika on ohi

Euroopan kansanpuolueen (EPP) parlamenttiryhmän puheenjohtaja Manfred Weberin mukaan EU-maiden on vastattava Turkin johdon tekemiin jatkuviin uusiin provokaatioihin. Hän pitää valitettavana, että tilanne itäisen Välimeren alueella ei ole rauhoittunut.

– Siksi EU-maiden johtajien on annettava tekojen puhua seuraavassa Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa, hän sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Hänen mukaansa asiassa ei ole enää neuvoteltavaa.

– Keskustelun aika on mennyt.

Turkki siirsi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan pyrki lauantaina liennyttämään tilannetta antamalla ymmärtää että Turkin tulevaisuuden suunta olisi nimenomaan Euroopassa. Puheen jälkeen maa jatkoi kuitenkin Al Jazeeran mukaan kiistakapulaksi jo aiemmin noussutta maakaasun etsintää Kreikan aluevesillä 29. marraskuuta saakka.

– Näemme itsemme Euroopassa, emme missään muualla, ja pyrimme rakentamaan tulevaisuutemme Euroopan kanssa, Erdogan sanoi puheessaan.

Unfortunately, instead of deescalation in the #eastmed, there are permanently new provocations from the Turkish leadership. That is why the EU leaders must let actions speak at their next #EUCO. The time of words has passed. #Turkey https://t.co/iKe2lvXlfE

