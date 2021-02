Keskustaryhmyri purkautuu HS:ssa: Vihreiden takia joudumme kiusalliseen asemaan

Antti Kurvinen toteaa, että hallituspolitiikassa on ollut ”vaikeita hetkiä ja draamaakin”.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen haluaa oikoa Helsingin Sanomissa mielikuvaa siitä, että puolueessa käytäisiin vakavaa pohdintaa hallituksessa olon järkevyydestä.

– Minun mielestäni tällainen tulkinta siitä, että koko ajan käydään keskustelua siitä, että ollaanko hallituksessa vai ei, niin ei se pidä paikkaansa, hän sanoo.

Kurvinen toteaa, että hallituspolitiikassa on kyllä ollut ”vaikeita hetkiä ja draamaakin”. Hän muistuttaa samalla, että vuoden 2019 vaalitappion jälkeen kaikki päätökset hallitukseen menosta puolueessa tehtiin yksimielisesti eikä senkään jälkeen ole tullut varsinaisia avauksia hallituksesta lähtemisestä.

Vaikeuksista hallituksessa Kurvinen nostaa esiin yhteistyön vihreiden kanssa.

– Olemme olleet ärtyneitä heidän julkisista avauksistaan. He ovat meidän mielestämme koko ajan tulleet julki ilmastopolitiikassa ja maahanmuuttopolitiikassa semmoisilla kannanotoilla, jotka eivät ole hallitusohjelmassa tai joista hallitus on sopinut toisin. He käyvät koko ajan julkista semmoista omaa politiikkaansa, jonka takia me joudumme kiusalliseen asemaan, vaikkei hallitus mitään päättäisikään, hän sanoo HS:lle.

– Me joudumme koko ajan sitten selittämään vihreiden ulostuloja. Olemme kipuilleet sen kanssa, Kurvinen jatkaa.