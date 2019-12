Matti Wiberg: Käteiskapina tulisi tarpeeseen

Matti Wiberg on tietokirjailija.

Käteinen on ainoa ei-kaupallinen ja anonyymi vaihtoehto, muistuttaa Matti Wiberg.

Sähköinen raha on syrjäyttämässä käteisen kaikkialla maailmassa. Käteisinfrastruktuurin ylläpito on tulossa liian kalliiksi.

Tämä näkyy mm. käteisautomaattien lukumäärän ja pankkiyksiköiden radikaalina pienenemisenä.

Meillä käydään jo nyt paljon enemmän kauppaa muilla maksuvälineillä kuin käteisellä.

Käteiseen liittyy monia kustannuksia ja riskejä. Esimerkiksi ravintolan kassa on houkutteleva ryöstökohde. Liikkeen päiväkassan vieminen pankkiin vaatii työvoimaa ja kuluttaa kallista työaikaa. Käteis- ja vaihtokassan ylläpitäminen on hankalaa.

Ruotsissa käteinen on kaupankäynnin välineenä jo suurelta osin hävinnyt. Monet ravintolat, liikkeet ja palveluntarjoajat eivät enää lainkaan hyväksy käteistä maksuvälineeksi. Muutos on ollut nopea.

Tämä on länsinaapurissa johtanut käteiskapinaan: kontantupproret. Sitä johtaa Ruotsin entinen poliisiylijohtaja. Liike on käytännöllisesti katsoen vaikutusvallaton.

Tanskassa vuoden 2017 maksulaki (lov om betalinger) määrää, että käteisen on kelvattava ostettaessa kello kuuden ja 22:n välillä, eräitä harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Niitä ovat esimerkiksi miehittämättömät itsepalvelupisteet, kuten huoltoasemat.

Tanskan finanssivalvonta ylläpitää luetteloa mm. kaupoista, jotka eivät kohonneen ryöstöriskin takia hyväksy käteistä kello 20 jälkeen. Liikkeitä on noin pari sataa.

Suomessa käteiskapinasta ei ole juuri mitään merkkejä. Häkellyttävästi tästä ei edes käydä mitään yhteiskunnallista keskustelua.

Ihmisellä voi olla lukuisia täysin päteviä syitä haluta välttyä luotto- tai maksukortin käyttämiseltä tai digitaaliseen maksamiseen siirtymiseltä.

Rahalla ja rahalla on eroa. Lompakon paperirahat ovat valtion tuottamia. Kortin maksukyky on kaupallisen pankin voittotarkoituksessa tuottama.

Käteinen on siten ainoa ei-kaupallinen vaihtoehto. Se on myös anonyymi aivan toisella tavalla kuin korttiostokset tai digitaalisessa kaupankäynnissä tuotettavat sähköiset jäljet. Muun kuin käteisen käyttäminen maksuvälineenä rekisteröityy jonnekin dataksi, jota voidaan käyttää mitä moninaisiin tarkoituksiin, myös laittomiin. Tämä data on kauppatavaraa, joka paljastaa meistä ja kulutustottumuksistamme valtavasti.

Oleellista on, että yksilöllä ei ole kontrollia tämän datan käyttöön. Käyttäessämme digitaalista rahaa annamme kaupallisille yrityksille vallan rahastaa meitä korttimaksuista, nostomaksuista, vuosimaksuista, jne.

Käteinen on ainoa maksuväline, jota kukaan muu kuin sen haltija ei omista. Käteistä ei voida hakkeroida eikä se jätä jälkiä.

Käteinen on myös oleellisesti parempi apukeino budjettia suunniteltaessa kuin luottokortti. Käteinen toimii budjettirajoitteena paljon kätevämmin kuin luottokortti. Kuten monen ylivelkaantuneen elämäntilanteesta käy ilmi, monilla on ylivoimaisia vaikeuksia hahmottaa kulutusrajojaan ja maksukykyään. Käteinen auttaa elämänhallinnassa.

Käteisen katoaminen vaikeuttaa muidenkin kuin alamaailman toimintaa. Erityisiin vaikeuksiin joutuvat ikääntyneet ihmiset, jotka eivät halua tai edes osaa ottaa käyttöön digitaalisia maksutapoja. Syrjässä asuvat ihmiset ovat vaikeuksissa, kun käteisen nostaminen edellyttää matkustamista toisille paikkakunnille, jotka saattavat olla hyvinkin kaukana kotoa.

Käteisen ylläpitäminen on myös turvallisuustekijä. Digitaalinen raha on erittäin haavoittuvainen, aivan toisella tavalla kuin käteinen. Kriisioloissa digitaalinen maksujärjestelmä voi romahtaa ja lakata kokonaan toimimasta. Käteinen voi toimia kriisissäkin.

Globalisaatio edellyttää halpoja, nopeita ja turvallisia maiden rajat ylittäviä maksutapoja. Nyt niitä ei vielä ole. EU:n tulisi kyetä rakentamaan eurooppalainen maksu-unioni, jossa niin käteiset kuin sähkörahat liikkuvat turvallisesti, edullisesti ja nopeasti.

Unissakävelijöinä kuljemme kohti yhteiskuntaa ilman käteistä.

