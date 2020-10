Kansanedustajat sumutteen käytöstä IL:lle: Toimittu oikein

Poliisikansanedustajat pitävät voimankäyttöä Kaisaniemen mielenosoituksessa perusteltuna.

Aiemmin ylikonstaapelina Päijät-Hämeen poliisilaitoksella toiminut kansanedustaja Kalle Jokinen (kok.) pitää Iltalehdessä poliisin toimintaa Kaisaniemen mielenosoituksessa oikeana.

-Mielenosoittajat ovat olleet väärässä paikassa ja aikamoista haittaa on aiheutettu suurelle joukolle ihmisiä, kun liikenne on tukittu. Poliisi lähtee tietysti aina lievimmästä keinosta eli kehotuksista ja käskyistä. Poliisi aina katsoo, mikä on lievin keino, jolla vastarinta murretaan. Minusta tämä on ollut lievin keino, Jokinen arvioi.

Jokinen haluaa kiinnittää huomiota tiesulun takia ruuhkaan joutuneiden asemaan. Hän toivoo, että mielenosoitusten järjestäjät noudattaisivat lakia ja yhteisiä pelisääntöjä mielenosoituksia järjestäessään.

-Suomessa on oikeus osoittaa mieltä ja niin pitääkin olla, mutta paikka pitää olla sellainen, ettei se aiheuta kohtuuttomasti haittaa tai vaaraa muille ihmisille. Tulisi muistaa, että poliisilla on velvollisuus turvata järjestystä ja turvallisuutta. Kadun tukkiminen ja siitä aiheutuva liikenneruuhka saattaa pahimmassa tapauksessa viivästyttää esimerkiksi ambulanssin saapumista apua tarvitsevan luokse, Jokinen sanoo.

Myös poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi (kok.) kommentoi tapausta. Hän korostaa että poliisin voimankäytön tulee aina olla suunniteltua ja harkittua.

-Jos poliisi ei perustele toimintaansa, siihenkin on olemassa syynsä, mutta sekin pitäisi pystyä perustelemaan, Kilpi toteaa.