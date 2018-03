Kansalaispuolue erotti Paavo Väyrysen

Puolueen mukaan erottamisen taustalla ovat talousepäselvyydet ja ehdokkuus keskustan puheenjohtajaksi.

Euroopan parlamentin jäsen Paavo Väyrynen on erotettu kansalaispuolueesta tilinkäyttöön liittyvien väärinkäytösten ja vaaliraharikkomusten vuoksi, tiedottaa kansalaispuolue.

Tiedotteen mukaan kansalaispuolueen puoluehallitus on joutunut erottamaan Väyrysen, koska hän on toiminnallaan vahingoittanut puoluetta. Taloudellisten väärinkäytösten lisäksi luottamusaseman väärinkäyttö puoluehallituksen jäsenenä ja pyrkiminen keskustan puheenjohtajaksi on puolueen mukaan yksi erottamisen peruste.

– Puoluehallitus pitää valitettavana ja surullisena, että Paavo Väyrynen ei ole sitoutunut perustamansa puolueen kehittämiseen, tiedotteessa sanotaan.