Kai Mykkänen: Turvapaikanhaku keskitettävä EU:n rajoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan sisäministerit perustaisivat yhteisiä rajakeskuksia EU:n rajalle.

Sisäministeri Kai Mykkänen linjaa blogissaan, että turvapaikanhaku pitäisi keskittää EU:n ulkorajojen yhteyteen perustettaviin yhteisiin turvapaikan hakukeskuksiin. Mykkänen kertoo puhuneensa aiheesta EPP:n sisäministereiden kanssa. Ministerit olivat Mykkäsen mukaan lopulta yhtä mieltä asiasta.

– Pitkällä aikavälillä painopiste olisi parasta siirtää suoraan pakolaisleireiltä valittaviin pakolaisiin, mutta EU:n yhteiset hakukeskukset ulkorajoilla voisivat olla ainakin välivaiheen ratkaisu ja ainakin askel oikeudenmukaisempaan ja vähemmän pelkoa Euroopassa ruokkivaan menetelmään, Mykkänen kertoo.

Rajakeskusten toteuttamiseen liittyy Mykkäsen mukaan kuitenkin haasteita. Hän listaa blogissaan rajakeskusten suurimmiksi haasteiksi EU maiden yhteisesen ulkopoliittisen linjan löytämisen, turvapaikan saaneiden sijoittamisen ja kielteiseisen turvapaikkapäätöksen palauttamisen.

– Turvapaikkajärjestelmän korjaamisen keskeinen edellytys on, että he eivät voi ilman oleskelulupaa siirtyä EU:n alueelle. Palautukset pitää pystyä hoitamaan. Eilisessä neuvostossa käsittelimme paluudirektiivin muutoksia, jotka tehostaisivat menettelyjä. Toivottavasti saamme ne vielä tänä talvena läpi, Mykkänen toteaa.

Eilisessä sisäministereiden neuvostossa konkreettisena pääasiana oli komission ehdotus perustaa 10 000 hengen yhteinen raja- ja merivartiosto. 6 miljardin euron yhteinen rakenne on Mykkäsen mukaan kohtuuttoman massiivinen, mutta myös vartioston tehtävien määrittelemisessäkin olisi parantamisen varaa.

– Mittaluokkaa olennaisempaa on minusta se, mihin ongelmaan Frontexin moninkertaistaminen todella vastaa. Välimeren ongelma ei tällä hetkellä niinkään ole rajavartiovoimien puute. Veneet kyllä tavoitetaan pääsääntöisesti jo merellä. Jos halutaan perustaa massiivinen rajavartiojoukko, jotta voidaan sanoa, että tällä me ratkaisemme ongelmat vaikkei niin tapahdukaan, se on väärin ja vaarallista peliä eurooppalaisten luottamuksella, Mykkänen varoittaa.

Mykkänen näkee, että komission ehdotuksessa on jo piirteitä resurssien keskittämisestä ulkorajoille. Hän toivoo, että EU:n rajavartiostosta kehkeytyisi ydin sille, että erityisen paineen alle osuvalle ulkorajalle perustettaisiin EU:n toimesta turvapaikanhaun ulkorajakeskukset ja alettaisiin EU:n toimesta hoitaa hakukäsittelyä.

– Silloin tässä voi olla avain ratkaisevaan siirtoon, Mykkänen toteaa.