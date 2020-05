Kai Mykkänen: ISIS-palaajien rikosvastuu selvitettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja vaatii aikuisten ISIS-palaajien rikosvastuun selvittämistä.

Syyrian al-Holin ISIS-vankileirillä olleita suomalaisia naisia ja lapsia saapui sunnuntaina Suomeen. Ulkoministeriön mukaan kolme al-Holin leiriltä paennutta perhettä on saapuneet tänään iltapäivällä Turkista Suomeen. Lapset ja naiset ovat olleet internoituina al-Holin leirillä Syyriassa, josta he ovat poistuneet kevään aikana. Perheiden lapset ovat iältään alle kymmenvuotiaita.

Ulkoministeriö kertoo avustaneensa suomalaisia lapsia ja heidän huoltajiaan konsulipalvelulain mukaisesti. Heille on Ankaran suurlähetystössä myönnetty matkustusasiakirjat ja heidän paluunsa Suomeen on järjestetty yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa.

– Aikuisten rikosvastuu selvitettävä & lapset avun piiriin. Korostaisin myös tukea kurdihallinnolle tuomioistuimen perustamiselle, jotta aikuiset joista on paikalla näyttöä saataisiin tuomittua, lokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen tviittaa.

Suojelupoliisi on todennut, että Syyrian ja Irakin konfliktialueilta Eurooppaan palaavat vierastaistelijat ja heidän perheensä muodostavat kotimaahansa palatessaan erityisen terrorismiuhan verkostojensa, sota-alueilta saatujen kokemusten ja koulutuksensa vuoksi.

Supon mukaan he voivat lähivuosina pyrkiä radikalisoimaan olemassa olevia radikaali-islamistisia verkostoja ja organisoimaan terrori-iskuja. Suojelupoliisin arvion mukaan alueelta palaavat naiset voivat verkostoitua keskenään ja heistä saattaa tulla olennainen osa jidahistista liikettä Suomessa.

Naisten rooli ISIS-terroristijärjestössä on liittynyt propagandan levittämiseen, värväämiseen sekä seuraavan sukupolven kasvattamiseen. Osa heistä on mahdollisesti osallistunut myös aseelliseen toimintaan. Naisilla on ollut myös keskeinen rooli jesidi-vähemmistöön kuuluvien naisten ja lasten orjuuttamisessa.

Al-Holin leirillä on pidetty kaikkiaan noin 30 suomalaista lasta ja heidän noin kymmentä äitiään.

Tasapainoinen @PaavoTeittinen juttu. Kannattaa lukea kokonaan. Aikuisten rikosvastuu selvitettävä & lapset avun piiriin. Korostaisin myös tukea kurdihallinnolle tuomioistuimen perustamiselle, jotta aikuiset joista on paikalla näyttöä saataisiin tuomittua. https://t.co/hULPSN6225 — Kai Mykkänen (@KaiMykkanen) May 31, 2020