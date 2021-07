IS: Saako hotelliin tuoda vieraan?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yövieraan tuominen yhden hengen huoneeseen voi päättyä kehnosti.

Hotelliin ei pääasiassa saa tuoda vieraita yöksi majoittumaan, Ilta-Sanomat kertoo.

Linjauksen taustalla on yleinen turvallisuus ja se, että hotellissa saisi yöpyä vain henkilöt, jotka ovat maksaneet siitä. Samalla ehkäistään myös prostituutiota.

Jos vieras kuitenkin on esimerkiksi varannut yksin kahden hengen huoneen, voi vieraan yleensä tuoda. Lapland Hotels Tampereen hotellinjohtaja Maija Virtasen mukaan hotellien ehdot kannattaa kuitenkin aina tarkistaa ennen majoittumista.

Yövieraalta saatetaan edellyttää kirjautumista hotelliin ja joissain tapauksissa myös maksua.

– Turvallisuussyistä hotellilla pitää olla tiedossa, kuinka monta henkilöä ja ketkä hotellihuoneessa majoittuvat. Huonehinta määräytyy monesti myös henkilömäärän mukaan, Virtanen sanoo IS:lle.

– Joskus on tilanteita, että asiakkaat eivät ilmoita muita henkilöitä varauksiin, vaan vain yksi henkilö kirjautuu hotelliin sisään, vaikka huoneessa yöpyisikin toinen tai kolmas henkilö. Nämä tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia.

Jotkin hotellit sallivat vieraiden vastaanottamisen päiväsaikaan. Omena Hotellit oy:n Kati Niemelän mukaan tämä ei heillä ole mahdollista tai sallittua.

– Joskus ihmisiä löytyy huoneesta enemmän kuin on ilmoitettu. Huoneessa voi olla myös muita kuin on ilmoitettu. Tällöin Omena-hotellien järjestyssääntöjen mukaan vartijalla on oikeus poistaa kaikki henkilöt hotellihuoneesta, Niemelä sanoo IS:lle.