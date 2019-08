Iran varoittaa USA:ta tankkerin haltuunotosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Gibraltarin vapauttaman tankkerin kerrotaan olevan matkalla Kreikkaan.

Supertankkeri Adrian Darya 1 on poistunut Gibraltarilta, Iranin Britannian-suurlähettiläs Hamid Baeidinejad kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

Britannian merijalkaväen sotilaat ottivat aiemmin Grace 1 -nimellä tunnetun aluksen kiinni heinäkuun alussa. Sen epäiltiin kuljettaneen raakaöljyä Syyriaan EU:n asettamien talouspakotteiden vastaisesti.

Gibraltarilainen tuomioistuin päätti viime torstaina sivuuttaa Yhdysvaltain pyynnöt ja päästi aluksen poistumaan noin 117 miljoonan euron arvoisen raakaöljylastin kanssa.

Iranin ulkoministeriön tiedottaja Abbas Musavi varoitti maanantaina Yhdysvaltoja puuttumasta aluksen kulkuun avomerellä.

– Iran on antanut amerikkalaisviranomaisille tarvittavat varoitukset virallisia kanavia pitkin. [Aluksen haltuunotto] olisi virhe, jolla olisi vakavia seurauksia, Musavi sanoi tiedotustilaisuudessa Radio Free Europen mukaan.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on väittänyt aluksen omistajilla olevan yhteyksiä Iranin vallankumouskaartiin, jonka presidentti Donald Trumpin hallinto on luokitellut terroristijärjestöksi. Ministeriö toteaa tankkerin ja kaiken sen öljyn olevan takavarikoitavissa muun muassa rahanpesuepäilyjen nojalla.

The Wall Street Journalin mukaan tankkeri on tällä hetkellä matkalla Kreikkaan. Aluksen on määrä poimia huoltotarvikkeita ja uutta miehistöä Kalamatan satamassa.