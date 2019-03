IL: Hallituksen ero vesitti Anne Bernerin ministerijatkon perustelut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juha Sipilän tärkeiksi kuvailemat ratahankkeet siirtyvät seuraavan hallituksen päätettäviksi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) perusteli helmikuussa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) jatkoa ministerin tehtävässä tärkeiden ratahankkeiden edistämisellä. Epäselvyyttä Bernerin jatkomahdollisuuksista aiheutti, että hän on ehdolla ruotsalaisen SEB-pankin hallitukseen. Sipilä sanoi tuolloin, että keskeneräiset hankeyhtiöt on saatava tehtyä ja että Bernerin työ on siinä vielä kesken.

Iltalehden mukaan Sipilän päätös hakea hallituksen eroa johti kuitenkin siihen, että päätökset Sipilän tärkeiksi kuvailemista hankkeista siirtyvät seuraavan hallituksen päätettäviksi.

Hallituksen tavoitteena oli saada perustettua Pohjolan Rautatiet Oy:n tytäryhtiöt vielä tällä vaalikaudella. Liikenne- ja viestintäministeriö kuitenkin vahvisti torstaina, että tytäryhtiöiden perustaminen siirtyy seuraavan hallituksen päätettäväksi.

Hallitus toimii eronsa jälkeen toimitusministeristönä, jonka toimivalta on rajallisempi kuin hallituksen. Oikeuskanslerin mukaan toimitusministeristö ei voi allekirjoittaa osakassopimuksia valtion puolesta.

Toimitusministeristön toiminnasta ei ole omaa lainsäädäntöä, joten sen toiminta perustuu käytäntöihin ja oikeuskanslerin antamiin linjauksiin.