HUS:n Lasse Lehtonen ennustaa, ettei rokotetavoitteeseen päästä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokottamistahti on hidastunut, joten 80 prosentin kattavuus voi jäädä saavuttamatta.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ennustaa, ettei 80 prosentin rokotetavoitteeseen ehkä päästä lokakuun loppuun mennessä. Tiukkaa tekee, hän sanoo Ylen A-Studiossa.

–Tahti on hidastunut viime viikkoina. Pelko ainakin itselläni on, että jäädään alle.

Tällä hetkellä runsaat 67 prosenttia suomalaisista on saanut kaksi rokotetta eli on täysin rokotettu. Hallitus on todennut, että kun rokotekattavuus nousee 80 prosenttiin, koronarajoituksia voidaan purkaa.

Lehtosen mukaan Suomi tarvitsee kuitenkin toimenpiteitä, jotta rokotekattavuutta voidaan nostaa.

– Kannustimia, kannustimia, kannustimia, hän sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola sanoo, että ykkösrokotteiden kattavuus jää alle 85 prosenttiin, jää myös kakkosrokotteen kattavuus alle 80 prosenttiin. Tällä hetkellä kaikista suomalaisista 73,4 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteen. Yli 12-vuotiaista rokotteen on saanut 83,4 prosenttia. Alle 12-vuotiaita ei rokoteta.

– Kyllä riski on olemassa, tai että se (riittävä rokotekattavuus) tulee hitaammin, Pohjola sanoo.

Jos rokotekattavuus jää liian matalaksi, koronavirus jää asiantuntijoiden mukaan yhteisöön ”pyörimään”. Pohjola muistuttaa, että rokotteen ottaminen on vapaaehtoista, mutta rokottamattomien riski saada vakava tautimuoto on rokotettuja korkeampi.

Rokotekattavuus on matalampi maahanmuuttajien, nuorten aikuisten ja Pohjois-Pohjanmaalla asuvien keskuudessa. Monilla alueilla vieraskielisten osuus sairaalapotilaista on kaksinkertainen verrattuna väkimäärään.