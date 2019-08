HS: Puolustusvoimiin uusi kantelukanava, upseerit raivoissaan

Upseeriliitto vastustaa jyrkästi uuden laillisuusvalvontakanavan käyttöönottoa Puolustusvoimissa.

Upseeriliitto ja Puolustusvoimien johto ovat joutuneet kiistaan uudesta perusteilla olevasta laillisuusvalvontakanavasta, Helsingin Sanomat kertoo.

Kyseessä on sähköinen ilmoituskanava, jossa työntekijät voivat nimettöminä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista. Puolustusvoimat suunnittelee kanavan ottamista käyttöön vielä tänä vuonna.

Kanavan perustamisen on arveltu saaneen puhtia Puolustusvoimissa viime aikoina havaittujen ja epäiltyjen väärinkäytösten takia.

Upseeriiton puheenjohtaja Ville Viidan mukaan uudistus on kohtuuton upseereille ja virkamiehille.

– Meitä hiertää tässä se, että jos tehdään tällainen nimetön systeemi ja se on Pääesikunta-johtoinen, niin epäilyjä tulee mielestämme aivan liikaa. Luotamme siihen, että paikallinen komentaja pystyy ratkaisemaan asiat, Viita sanoo HS:lle.

– Se on kohtuutonta upseerille ja virkamiehelle, että näin tapahtuu. Meidän porukoissa leimakirves iskee heti, että tämä on syyllinen. Sitten et saa ylennystä, et pääse kansainvälisiin tehtäviin, harjoituksiin tai operaatioihin, etkä pääse virkaurakursseille niin kauan kun juttu on kesken. Tässä on hyvin vahva inhimillinen tekijä.

Myös päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen katsoo, että uutta kanavaa voidaan käyttää väärin tekemällä ihmisistä ilkivaltaisesti aiheettomia ilmiantoja. Hänen mukaansa ”tämä on vähän kuin ammuttaisiin tykillä kärpästä”.

– Ammattiliittona olemme eniten huolissaan siitä, mikä on virkamiesten oikeusturva tässä. Iso pelko on se, että tämä on onnen omiaan heikentämään työilmapiiriä ja rapauttamaan sotilaallista johtamiskulttuuria, Lukkarinen sanoo.