HS: Näin laittomasti maassa olevia majoitetaan Helsingissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsinkiin on syntynyt jopa satojen asuntojen pimeät vuokramarkkinat.

Helsingin Sanomien mukaan Helsinkiin on syntynyt pimeät vuokramarkkinat paperittomien ihmisten majoittamiseksi.

Helsingin diakonissalaitoksesta projektipäällikkö Anne Hammadin mukaan eri puolilla Helsinkiä on arviolta satoja asuntoja, joissa yösija sohvannurkassa tai patjalla lattialla maksaa 200-300 euroa kuussa. Yhdessä asunnossa voi majoittua jopa kaksikymmentä ihmistä.

HS:n mukaan yösijoille päätyy pääosin paperittomia ihmisiä eli yleensä kielteisen päätöksen Maahan­muutto­virastosta saaneita entisiä turvapaikanhakijoita.

– Joku kysyy joka viikko näitä paikkoja. Me emme ota kantaa siihen, emmekä tarkkaan tiedä, ketkä näitä asuntoja vuokraavat, Anne Hammad sanoo HS:lle.

Hänen mukaansa on selvää, että tietty ihmisryhmä on nähnyt paperittomien yösijan tarpeessa liikeidean. Pimeänä maksettava vuokra on verotonta tuloa, eivätkä patjapaikkalaiset voi valittaa mihinkään, jos heille jonain aamuna sanotaan, ettei enää ole tulemista.

Patjapaikoille päätyy Hammadin mukaan pääasiassa yksin eläviä miehiä. Hätä- tai kriisimajoituksena perheille on diakonissalaitoksen kautta pystytty järjestämään asunto tai muu turvallinen tila.

Verotoimisto on raportoinut uudenlaisesta rikosepäilystyä poliisille. Helsingin ulkomaalaispoliisissa työskentelevä komisario Janne Lepsun mukaan poliisi on tehnyt havaintoja uuteen ilmiöön liittyvistä tapauksista.