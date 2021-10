HS: Näin kaupungit korjaisivat päiväkotien opettajapulan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen johtajien mukaan alalle koulutetaan liian vähän työntekijöitä.

Osa pääkaupunkiseudun päiväkodeista potee jatkuvaa pulaa sekä vakituisista opettajista että lyhytaikaisista sijaisista. Helsingin Sanomat haastatteli Helsingin, Espoon ja Vantaan varhaiskasvatusjohtajia asian tiimoilta.

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen johtavien ammattilaisten mukaan tilanne on ollut huolestuttava jo kauan. Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen kertoo HS:lle, että elokuun tilastojen mukaan varhaiskasvatuksen opettajia puuttui Helsingistä noin 750 eli yli 30 prosenttia. Helsinki tarvitseekin Lehtosen mukaan noin 2 300 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa ja sosionomia vuoteen 2030 mennessä, kun uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan.

Myös Espoossa ja Vantaalla pula työntekijöistä on kova. Vantaan varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelän mukaan Vantaan 910:stä varhaiskasvatuksen opettajan vakanssista yli 30 prosenttia on joko täytetty ei-kelpoisilla henkilöillä tai paikkaan yhä haetaan työntekijää.

– Historiallisesti koulutusmäärät ovat olleet riittämättömät. Sijaisten saatavuuteen vaikuttaa myös monia muitakin aloja parhaillaan koetteleva työvoimapula, kommentoi Espoon kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Virpi Mattila.

Lehtosen, Mäkelän, Mattilan mukaan yliopistojen koulutuspaikkoja aloille tulisikin lisätä. Myös muunto-koulutusohjelmat jossa lastenhoitaja voisi työn ohella opiskella opettajaksi voisi helpottaa tilannetta. Lisäksi myös hyvien työolosuhteiden takaaminen työntekijille koetaan tärkeäksi. Tällaisia olosuhteita ova esimerkiksi työtilat ja sekä työn pedagogiset reunaehdot.

– Erityisesti uransa alkuvaiheessa olevien kiinnittymistä työyhteisöön ja jaksamista pitää tukea. Se tarkoittaa esimerkiksi hyvää perehdytystä ja mentorointia, joihin molempiin Helsinki on kehittänyt uusia malleja. Rekrytointia pitää kehittää erityisesti niissä päiväkodeissa, joihin on vaikein löytää työntekijöitä, Helsingin kaupungin Lehtonen toteaa.

– Espoossa valmistellaan parhaillaan pitkäkestoista ohjelmaa, jolla on tarkoitus tehostaa rekrytointia. Pitkissä sijaisuuksissa Seurella on myös malli, jossa voi pätevöityä oppisopimuksella lastenhoitajaksi. Se on uusi hieno avaus, kertoo Mattila.