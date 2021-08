HS: Mitkä kansantaloudet ovat oikeasti Suomeen verrattavia?

Vaihtotaseen ja velkaantumisen osalta Suomi on Unkarin kanssa samalla tasolla.

Alkuvuodesta valtiovarainministeri Matti Vanhanen antoi virkamiehille tehtäväksi selvittää, onko Suomi enää Pohjoismaa. HS Visio päätti selvittää yhdeksän mittarin avulla, mitkä 37 kehittyneiden talouksien OECD-maista olisi Suomelle lähimpänä.

Pohjoismaista pienin ostovoimakorjattu bruttokansantuote per asukas on Suomella, joka on Kanadan ja Australian välissä. Euroopan maista lähimpänä hieman Suomen alapuolella on Ranska. Suomen sijoitus 14/37, kun listan ensimmäisenä suurin bkt per capita on Luxemburgilla.

Työttömyyden osalta Suomi on Ruotsin ja Portugalin välissä. Suomi on aika samalla tasolla Latvian ja Liettuan kanssa. Suomi on kaukana niin jättityöttömyyden Kreikasta (1/37), Espanjasta (2/37) ja Turkista (3/37), mutta myös kaukana Saksasta, Japanista ja Tshekistä. Suomen sijoitus 9/37.

Suomen julkinen velka on kasvanut huomattavasti. Sen suhteen Suomi sijoittuu Unkarin ja Irlannin väliin ja kärkipuoliskoon. Suomella on eniten velkaa muista Pohjoismaista ja sijoittuu sijalle 14. Veljeskansa Viro omaa pienimmän julkisen velan kaikista 37 maasta. Toisessa päässä velkaisimmat ovat Japani, Kreikka ja Italia.

Suomen vaihtotase on -0 prosenttia eli sama kuin Meksikolla. Heti Suomen perässä tulee Latvia -1 prosentilla. Muiden Pohjoismaiden vaihtotaseet ovat kunnolla plussalla: Tanska 9, Islanti 6, Ruotsi 5 ja Norja 3 prosenttia. Viron vaihtotase on 2 prosenttia plussalla. Suomen sijoitus on häntäpäässä eli 24/36.

Eniten työtunteja tehdään köyhissä maissa ja vähiten rikkaissa. Suomi sijoittuu Ison-Britannian ja Sveitsin väliin. Vähiten työtunteja tehdään Saksassa, Norjassa ja Tanskassa. Eniten Latinalaisessa Amerikassa. Suomen sijoitus 27/37.

Suomen tuottavuus on Pohjoismaiden huonoin. Nokia-vuosista se on vajonnut keskitasolle Britannian ja Islannin väliin. Suomen sijoitus 14/37. Sama sijoitus Suomella on palkkatasossa, jonka osalta Suomi sijoittuu Irlannin ja Etelä-Korean väliin. Suomea hieman parempi palkkataso on Britanniassa ja heikompi Ruotsissa.

Varallisuuden osalta Suomi on häntäpäässä, Portugalin ja Etelä-Korean välissä. Suomi on kaukana perässä muista Pohjoismaista ja Slovenia jo hätyyttelee. Samaten Baltian maat Viron johdolla eivät ole enää kaukana Suomen varallisuustasosta. Suomen sijoitus 23/37.

Verotuksen osalta Suomi kuuluu kärkiryhmään. Suomessa on vertailumaista 7. korkein verotus. Suomi on Norjan ja Itävallan välissä. Viiden kärjen muodostavat Tanska, Ranska, Belgia, Ruotsi ja Italia.

Yhteenvetona Suomen talous muistuttaa eniten Ranskaa ja Belgiaa. Suomen lähinaapureista lähimpänä Ruotsi, joka sekin kuitenkin vain kuudenneksi läheisin. Ruotsin pienempi julkinen velkataso, kotitalouksien varallisuus ja positiivinen vaihtotase erottavat Ruotsin Suomesta. Muiden Pohjoismaiden taloudet ovat Suomesta vielä kauempana. Viron talous eroaa Suomesta vielä reilusti palkkatasossa ja bkt:ssa, vaikka maa onkin jo kaventanut nopeasti maiden talouksien välistä välimatkaa.