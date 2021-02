Historianopettaja järkyttyi oppilaiden tiedoista: D-Day ei ole räppäri

Amerikkalainen historianopettaja hämmästelee paljon huomiota saaneella videollaan Z-sukupolven eli 1990-luvun lopun jälkeen syntyneiden oppilaiden heikkoa tietotasoa.

Samuel Sleeves julkaisi TikTokissa otteita keskusteluistaan oppilaidensa kanssa. Osa luuli Pearl Harborin olevan laivastotukikohdan sijasta silta.

Eräs oppilas veikkasi Normandian maihinnousun eli D-Dayn tarkoittavan jotain aivan muuta.

– Tiedätkö mikä D-Day on, opettaja kysyy.

– Onko se henkilö? Räppäri, oppilas vastaa.

Yläasteen opettaja tyrmistyy myös huomatessaan, ettei ainakaan osa oppilaista tuntunut tietävän, kuka Adolf Hitler oli. Hän poisti myöhemmin runsaasti kommentteja keränneen videonsa.

So this is terrifying. History teacher discussing major events with Gen Z students. pic.twitter.com/dsXkn3pkc2

— Jamie (@jamie2181) February 21, 2021