Helsingin Sanomia huijattiin: ”Artistin” kirjoitus läpi väärällä nimellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomea kolonialismista syyttäneessä tekstissä raskautettiin kaalikääryleitäkin.

Helsingin Sanomien päätoimittaja Antero Mukka pahoittelee twitterissä julkaisunsa virhettä.

– Toimituksen tietoon on tullut jälkikäteen, että 22.7. 2021 lehdessä julkaistu lukijan mielipideteksti ”suomalaisuudesta strategisena narratiivina” on kirjoitettu tekaistulla nimellä, eivätkä näkemykset edusta oikeasti olemassaolevan lukijamme ajatuksia, Antero Mukka kirjoittaa.

– Julkaistavien tekstien ennakkovarmistelu on tällä kohtaa pettänyt. Toimitus pahoittelee virhettä. Otamme opiksemme tämänkin. Merkitsemme uuden tiedon lukijoillemme, Tässä on tarpeetonta antaa lisähuomiota tarinalle tai siitä hetken mielihyvänsä saaneelle artistille, hän jatkaa.

Myös paperilehtensä Oikaisuja-palstalla HS totesi 24.7.2021, että kirjoitus oli laadittu tekaistulla nimellä ja toimitus pahoitteli virhettä.

Kyseisessä kirjoituksessa ”Sofia Hannonen filosofian maisteri, pohjoismainen historia” totesi suomalaisuuden haitanneen ”kykyämme tunnistaa historiallista omavastuuta laajemmasta eurooppalaisten harjoittamasta kolonialismista”. Kirjoittajan mukaan suomalaiseen kertomukseen on aina kuulunut uhriasema, jota on tuettu puhumalla esimerkiksi ”sortokaudesta”, ja jälkiä on häivytetty.

– Jopa kaalikääryleet ovat alkujaan peräisin Turkista, 1700-luvun Ruotsi-Suomen sotaretkiltä, kirjoittaja totesi.

Twitterissä nimimerkki Keijo Kaarisade on ottanut kunniaa jekusta.

– Yhtenä iltana mietin: voisiko suomalaisia syyttää kolonialismista, siirtomaaisäntänä toimimisesta koska olimme siirtomaa. Luovuin ajatuksesta. Liian ilmiselvää huttua. Ei menisi läpi. Vai luovuinko sittenkään?, ”Kaarisade” kirjoitti joitain tunteja HS:n kirjoituksen julkitulon jälkeen.

HS:n Antero Mukan mukaan ”tarjontaa on runsaasti, ja taso vaihtelee. Aina ei voi olla varma, kuinka tosissaan mikin on laadittu. Tavoitteena on ajankohtainen, laadukas kirjo”.

– Performanssistahan tuossa kiusanteossa on kyse. Haluttu yleisö taputtaa suurelle sukseelle, Mukka toteaa.

Julkaistavien tekstien ennakkovarmistelu on tällä kohtaa pettänyt. Toimitus pahoittelee virhettä. Otamme opiksemme tämänkin. Merkitsemme uuden tiedon lukijoillemme, Tässä on tarpeetonta antaa lisähuomiota tarinalle tai siitä hetken mielihyvänsä saaneelle artistille. @hsfi 2/2 — Antero Mukka (@anteromukka) July 23, 2021