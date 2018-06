Helsingin kaupunki osallistuu Prideen toista kertaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pride-viikon teema tukee Helsingin kaupungin mukaan myös sen tavoitteita.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia esiin nostavaa Helsinki Pridea vietetään juhannuksen jälkeisellä viikolla. Helsingin kaupunki osallistuu Pride-kulkueeseen toista kertaa.

Tänä vuonna Pride-viikon teemana on ääni. Teemalla halutaan tuoda esille yhteisöjen moninaisuus ja tehdä tilaa äänille, jotka usein jäävät kuulematta.

Teema tukee Helsingin kaupungin mukaan myös sen tavoitteita. Kaupungin tarkoitus on tuottaa sellaisia palveluita, joita kaikilla kaupunkilaisilla on turvallinen ja yhdenvertainen mahdollisuus käyttää, sekä tarjota työyhteisö, jossa jokainen saa olla oma itsensä.

– Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki ja hyvä koti jokaiselle. Helsinki Pride -tapahtuma nostaa esille tähän liittyviä tärkeitä teemoja, tarjoaa merkityksellisiä kohtaamisia, pitää meteliä keskeisistä epäkohdista, luo elävää kaupunkikulttuuria ja kaiken tämän lisäksi onnistuu vielä pitämään hauskaa – kunpa kaupunkiorganisaatiokin osaisi aina olla näin monipuolisesti aikaansaava, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kaupungin tiedotteessa.

Kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan Tommi Laition mukaan Helsinki Pride juhlistaa ja alleviivaa hyvä kaupungin olevan sellainen, jossa jokainen voi elää täyttä elämää.

– Valitettavasti syrjintä ja jopa väkivallan uhka on yhä osa monen vähemmistöön kuuluvan elämää. Osallistumalla Prideen me viestimme, että kaikki helsinkiläiset ovat tervetulleita meidän palveluidemme pariin ja kaupungille töihin. Yhdenvertainen Helsinki on samanaikaisesti toimivampi, hauskempi, houkuttelevampi ja fiksumpi, Laitio painottaa.

Helsingin kaupungin pormestarikunta ja muu edustus osallistuu Pride-kulkueeseen kuorma-autolla, joka on kulkueen viimeinen.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat myös mukana

Myös työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat mukana Helsinki Pride -viikolla. Järjestöt pystyttävät Helsingin Narinkkatorille kaikille avoimen perhetapahtuman maanantaina. Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa.

Perhetapahtumalla työmarkkinajärjestöt haluavat muistuttaa, että syrjintä ja häirintä ovat työelämässä kiellettyjä. Työpaikoilla pitää olla tilaa erilaisille ihmisille ja kaikenlaisten perheiden vanhemmille.

Samalla järjestöt toivovat tiedotteessaan, että viimeistään seuraavien hallitusneuvotteluiden yhteydessä sovitaan kolmikantaisesta perhevapaajärjestelmän uudistamisesta. Työ- ja perhe-elämän moninaiset tilanteet edellyttävät järjestöjen mielestä nykyistä joustavampia mahdollisuuksia käyttää perhevapaita. Uudistuksessa tulee myös huomioida erilaiset perhemuodot.

Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava ovat osallistuneet yhdessä Helsinki Pride -viikon tapahtumiin vuodesta 2012 alkaen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK tuli mukaan järjestöjen Pride-yhteistyöhön viime vuonna.

Helsinki Pride -viikon järjestää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia ja oikeuksia edistävä HeSeta ry.