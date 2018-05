Harvinainen video: Venäjän laivaston ykkösnyrkki ampuu neljä ydinohjusta kerralla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Borei-luokan ydinsukellusvene ei ole koskaan aiemmin ampunut useita ohjuksia kerralla.

Venäjän asevoimat on julkaissut harvinaislaatuisen videon (alla) Borei-luokan ydinsukellusvene Juri Dolgorukin harjoituksista. Alus laukaisee videolla sukelluksista neljä ballistista Bulava-ydinohjusta peräjälkeen. Asiasta uutisoivan War Zonen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Borei-luokan veneestä on laukaistu enemmän kuin yksi ohjus kerrallaan.

Venäjän puolustusministeriön tiedotteen mukaan kaikki Vienanmereltä ammutut ohjukset osuivat maaleihinsa noin 5 500 kilometrin päässä Kuran ohjustestialueella Kamtšatkan niemimaalla.

Borei-veneet ovat Venäjän laivaston uusimpia ja tehokkaimpia ydinsukellusveneitä. Niitä on käytössä vasta kolme. Valtavat alukset on varustettu kuudellatoista Bulava-monikärkiydinohjuksella.

Usean ohjuksen laukaisua kuvataan tärkeäksi virstanpylvääksi Borei-luokan ja Bulava-ohjusten kehitystyössä.