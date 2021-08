Harvinainen USA:n tiedustelukone kiersi nyt Pohjolaa

Yhdysvaltain ilmavoimien ainoa käytössä oleva WC-135W-tiedustelukone on noussut jälleen ilmaan ja lentänyt Britanniasta Norjan rannikkoa pitkin kauas pohjoiseen aina Barentsinmerelle asti.

Myös Constant Phoenix -nimellä tunnetun koneen lento on mielenkiintoinen. Säteilyhavaintojen tekemiseen erikoistunut kone on täällä päin erittäin harvinainen vieras. Tunnusta JAKE21-käyttäneen koneen noin 12 tunnin mittaisen lennon tarkoituksesta ei ole tietoa.

Constant Phoenixin tiedetään saapuneen Britannin Mildenhallin lentotukikohtaan heinäkuussa. Se nousi sieltä taivaalle ensi kertaa viime viikon torstaina. Tuolloin Constant Phoenix lensi niin ikään erikoisen tehtävän Itämerellä.

Siellä se kiersi edestakaista reittiä meren yllä Kaliningradin edustalta Viron Saaremaan kohdalle ulottuvalla alueella. Kone lensi merellä välillä vain reilun puolentoista kilometrin korkeudessa. Verkkouutiset kertoi lennosta tässä.

Constant Phoenixin aiempi Itämeren lento on huomioitu amerikkalaismediassakin. Puolustusasioihin ja ilmailuun erikoistuneen The DrivenWar Zone -sivuston mukaan ”oudon lennon” tarkoituksena saattoi olla kauempaa idästä tai pohjoisesta tulleiden radioaktiivisten hiukkasten haistelu. Ne taas voisivat kytkeytyä venäläisiin asekokeisiin.

Venäjän tiedetään testanneen ydinkäyttöistä Burevestnik-risteilyohjustaan pohjoisessa vaihtelevalla menestyksellä. Yhden epäonnistuneen kokeen uskotaan olleen kaksi vuotta sitten sattuneen säteilyonnettomuuden takana.

USAF WC-135W 61-2667 returning to RAF Mildenhall, UK after ~12 hours in flight.https://t.co/N4S5ErRjZ0#ADSB #AE0941 pic.twitter.com/t4tC1QcFZW

— Amelia (@ameliairheart) August 9, 2021