”Hallitus hakee perusoikeuksia polkevien säännösten jatkamista”

Ravintola-ala vastustaa rajoitustoimien jatkoa.

Valtioneuvosto voisi asetuksellaan määrätä ravintolat lopettamaan anniskelun kello 17 ja sulkemaan kello 18 sekä vähentämään merkittävästi asiakaspaikkoja.

Aluehallintovirastot ja kunnat voisivat määrätä kylpylöiden allasosastot ja pukuhuonetilat, huvipuistot, lasten sisäleikkipuistot ja eläintarhojen sisätilat suljettaviksi, vaikka niissä ei ole koko koronapandemian aikana ollut yhtään todettua koronatartuntaa.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mielestä lainsäädännön voimassaoloa ei voida jatkaa vain varmuuden vuoksi. Myös eduskunta on huomauttanut lukuisia kertoja hallitukselle siitä, että rajoitustoimien pitää olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia.

Tällä hetkellä nämä ankarat rajoitukset ovat voimassa kuudessa maakunnassa ja yhdessä sairaanhoitopiirissä. MaRan mukaan rajoitukset eivät mahdollista kannattavan liiketoiminnan harjoittamista. Merkittävä osa alan työntekijöistä onkin edelleen työttömyyskortistossa.

– Hallitus hakee erittäin laajojen perusoikeuksia polkevien säännösten voimassaolon jatkamista, vaikka rokotukset ovat edenneet ja loppukesään mennessä on saavutettu hyvä rokotekattavuus. Eduskunta sääti valtioneuvostolle mahdollisuuden ankarien rajoitusten käyttöön tilanteessa, jossa oli julistettu poikkeusolot ja tartunnat olivat merkittävästi nykyistä korkeammalla epidemiatasolla. Vaikka poikkeusoloja ei enää ole ja koronatartunnat ovat alentuneet merkittävästi, valtioneuvosto ylläpitää erittäin ankaria ravintolatoiminnan rajoituksia. On selvää, että oikeudellisia edellytyksiä tällaisten rajoitusten ylläpitämiselle ei ole, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Hänen mukaansa hallitus ei ole nykyisiä rajoituksia asettaessaan ottanut huomioon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausumaa siitä, että ruokaravintoloiden sulkemisen ennen kello 21:tä tulee olla erityisen korkean kynnyksen takana.

– Tämä herättää epäilyksen siitä, että valtioneuvosto käyttää näitä oikeuksia vuoden loppuun asti ilman perustuslain mukaisia perusteita, Lappi arvioi.

Hallitus esittää, että lähikontaktin määritelmää muutettaisiin niin, ettei kahden metrin etäisyyttä toiseen ihmiseen tarvitsisi noudattaa ulkotiloissa. Se koskisi kuitenkin edelleen sisätiloissa järjestettäviä tapahtumia.

Timo Lapin mukaan säännöksen soveltaminen sisätiloissa järjestettävissä tapahtumissa johtaisi siihen, että kongressien, messujen ja kokousten järjestäminen olisi erittäin vaikeaa.

– Hallitus on ollut vastahankainen rokotetodistuksen ja tuoreesta negatiivisesta koronatestistä ja sairastetusta koronataudista kertovan todistuksen käyttämiseen muuhun kuin matkailutarkoituksiin. Näitä todistuksia tulisi kuitenkin käyttää helpottamaan esimerkiksi kongressien ja messujen avaamista ja sisäänpääsyä niihin. Näitä tapahtumia voitaisiin avata myös niin, että tilaisuuden järjestäjä edellyttäisi asiakkailta maskin käyttämistä, Lappi toteaa.

Lapin mukaan koronakriisi on kurittanut MaRan jäsenyrityksiä ja työntekijöitä ankaralla kädellä. Monen yrityksen talous on kuralla, ja iso pino maksamattomia laskuja on odottamassa liiketoiminnan palaamista normaaliksi. Useat yritykset elävät tällä hetkellä velkojien pitkämielisyyden varassa. Tilanne on lohduton myös alan työntekijöillä.

– Tällaisten pitkälle menevien rajoitustoimivaltuuksien antaminen valtioneuvostolle, aluehallintovirastoille ja kunnille ei ole perustuslain mukaista. Rokotuskattavuus kasvaa hyvää vauhtia. Tällaiset rajoitukset eivät ole välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia varsinkin, kun ottaa huomioon ne pitkäkestoiset ja järkyttävät vaikutukset, jotka koronaepidemialla ja rajoitustoimilla on ollut jäsenyritystemme ja niiden työntekijöiden toimeentuloon ja henkiseen hyvinvointiin. Onneksi eduskunta on aiemminkin asettanut rajoja hallituksen esityksille. Luotan nytkin eduskuntaan, ettei se hyväksy lain voimassaolon jatkamista hallituksen esittämällä tavalla, Lappi toivoo.