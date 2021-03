”Hallituksella kaikki on yhtäkertaisesti sekaisin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan jotakin tämän maan johtamisessa mättää.

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä on jakanut Facebookissa Iltalehden jutun, jossa oikeusoppineet arvostelevat hallitusta laittomasta päätöksestä keskittää koronaviestintä.

– Pelottavinta asiassa on (julkisoikeuden dosentti Matti) Muukkosen mukaan se, että kyseessä on kansankielellä vaiennus-, propaganda- ja sensuuripykälä viranomaisia kohtaan, Markku Eestilä siteeraa uutista.

– Jotakin tämän maan johtamisessa mättää. Entisinä aikoina maata johti kriisitilanteissa niin sanottu nyrkki, joka koostui kokeneista ministeriöiden kansliapäälliköistä ja jossa puhetta johti pääministerin valtiosihteeri. Toimi kuin junan vessa eikä toimivaltaongelmia esiintynyt, Eestilä kirjoittaa.

Hänen mukaansa ”nyt hallituksella on yli 80 avustajaa ja kaikki on yhtäkertaisesti sekaisin. Tämä on nyt pakko todeta”.

– Meillä on lainsäädäntö, tarvittaessa poikkeusolot ja valmiuslaki. Ongelmaksi tuli, kun unohdettiin eduskunnan olemassaolo.

Kansanedustaja kirjoittaa, että ”täytyy nyt sen verran avautua, että ei se valtion johtaminen niin onnistu, että kutsutaan kavereita vaativiin tehtäviin ja valitaan oman puolueen ihmisiä kansliapäälliköiksi jne. No, nyt se on kokeiltu ja nähty. Johtamisongelmia ja juridiikan (varsinkin perusoikeuksien) heikkoa osaamista”.

– Perusoikeuksista puhutaan joka käänteessä ja valitaan itselle sopiva. Tämä on perusoikeusshoppailua, joka ainakin minua välillä jopa järkyttää. Kokemus ja näkemys on valitettavasti suuressa avustajakunnassa heikkoa, Markku Eestilä toteaa.

