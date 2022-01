Fazerin Sininen saa oman postimerkin

Tammikuun merkeissä juhlistetaan myös ystävänpäivää ja kevään riemua.

Posti julkaisee keskiviikkona 19.1. kolme uutta postimerkkijulkaisua, joissa on yhteensä 8 erilaista postimerkkiä.

Tammikuun postimerkkien suunnittelijoista yksi on entuudestaan tuttu tekijä Paula Saviander, joka on suunnitellut Fazerin Sinisen juhlavuosimerkin. Kaksi uutta tekijää ovat Leena Kisonen, joka on suunnitellut ystävänpäivämerkit ja Minna Lehväslaiho, joka on suunnitellut kevään luonnon postimerkit.

100 vuotta Fazerin Sinistä

Posti juhlistaa omalla postimerkillä suomalaisten suosikkisuklaata Fazerin Sinistä, joka tuli ensi kerran myyntiin vuonna 1922. Karl Fazerin kultainen nimikirjoitus ja sininen pakkaus ovat olleet maitosuklaan tunnus ja laatutakuu alusta saakka.

Ne ovat pääosassa myös Paula Savianderin suunnittelemassa herkullisessa postimerkissä, jossa keskitytään olennaiseen: Fazerin Sinisen vasta-avattuun suklaalevyyn.

Fazerin sininen väri on vuonna 2001 rekisteröity omaksi tavaramerkikseen, joka toimii suklaan tunnuksena ilman että nimeä tarvitsee edes kirjoittaa. Fazer on sijoittunut vuosikaudet suomalaisten brändien arvostuksessa kärkipäähän.

Postin aloitteesta tehdyn merkin suunnittelu käynnistyi yhteisellä palaverilla Postin Design Managerin ja Fazerin brändivastaavan sekä viestintäjohtajan kanssa.

– Valmiin merkin tuli kuvastaa Fazerin Sinisen brändiä ja makumaailmaa. Suunnittelutyössä ja vedosvaiheessa varmistettiin useampaan kertaan värien ja yksityiskohtien selkeys postimerkkikoossa, kertoo Postin Design Manager Tommi Kantola tiedotteessa.

Paula Saviander teki merkistä useita luonnoksia, joita kehitettiin Tommin avustuksella eteenpäin.

– Työn tuloksen syntyi herkullinen merkki, jossa suklaapalat kurottuvat merkin reunojen yli. Saimme näin merkkiin kolmiulotteisen ilmeen ja tuoreen suklaan tunnelman. Oli hienoa olla osana tiimiä suunnittelemassa brändi-ikoni Fazerin Sinisen postimerkkiä juhlavuoteen, Saviander sanoo.

Fazerin Sininen 100 vuotta -postimerkkiarkissa on 10 kotimaan ikimerkkiä.

Värikkäät ystävänpäivämerkit

Ystävänpäivä on Suomen toiseksi suosituin korttisesonki heti joulun jälkeen. Tänä vuonna ystävänpäivää vietetään maanantaina 14. helmikuuta. Tuoreiden ystävänpäiväpostimerkkien kuvittajaksi valittiin Leena Kisonen.

– Kaikille töilleni on tyypillistä skandinaavinen muotokieli, poikkeukselliset väriyhdistelmät ja leikkisyys. Tätä samaa henkeä Posti halusi myös postimerkkien kuvituksiin, joissa kuvataan ystävien kanssa yhdessä tekemistä, iloa ja jakamista.

– Postimerkit ovat yksi pienikokoisimmista asioista, mitä olen koskaan kuvittanut. Pieni koko toi suunnitteluun omat haasteensa, mikä oli hauskaa. Merkin täytyy olla kiinnostava ja samaan aikaan yksinkertaisen selkeä, että se toimii pienessä koossa, Kisonen kertoo.

Hän yhdistelee kuvituksissaan paperileikkausta ja vektorigrafiikkaa.

– Leikkaan työni elementit aluksi paperista, skannaan ne ja rakennan lopulliset kuvitukset digitaalisesti tietokoneella. Työni on siis yhdistelmä käsintehtyä ja digitaalista jälkeä. Pidän erityisesti paperileikkauksen orgaanisesta jäljestä.

Ystävänpäiväpostimerkit syntyivät keskellä pitkää lockdownia Lontoossa keväällä 2021.

– Muutin Lontooseen joulukuussa 2020 ja merkkejä suunnitellessani olin vielä hyvin uusi kaupungissa. Lockdownin takia en voinut oikein lähteä asunnostani mihinkään, sää oli harmaa ja kaipasin kovasti ystäviäni Suomessa. Voidaankin sanoa, että värikkäät postimerkit syntyivät omien värikkäiden ystävieni inspiroimina, Kisonen sanoo.

Kaverijuttuja on 10 merkin arkki, jossa on 5 erilaista kotimaan ikimerkkiä.

Hehkuva luonto

Postikorttitaiteilijana tunnettu Minna Lehväslaihoa pyydettiin suunnittelemaan kevääseen ja pääsiäiseen sopivat hyväntuuliset postimerkit.

– Merkkini kertovat siitä ihmeellisestä ajasta, jolloin luonto alkaa hehkua vaaleanvihreänä ja kevätkukat suorastaan ryntäävät ulos maasta. Tuntuu siltä, että koko maailma herää horroksesta väreihin synkän talven jälkeen, hän kertoo.

Merkeissä nähdään Lehväslaihon postikorteista tuttuja hahmoja.

– Ensimmäisessä merkissä kissa ja pöllö nauttivat keväisestä hetkestä ja yhdessäolosta. Me voimme olla onnellisia ihan näin, pyrkimättä mihinkään. Toisessa merkissä kuvataan pikkupöllöjen arkista pyykkipäivää, joka on täynnä iloa. Narulle nostetut pyykit kertovat, että maa on lämmennyt ja pöllöt ovat päässeet kasvimaalle.

Hän teki kuvitukset akvarellipaperille A4-koossa.

– Piirsin kuvat mustekynällä, väritin ne vesiväreillä ja guassilla ja viimeistelin öljypastelleilla. Työ oli mielenkiintoinen, koska postimerkeissä pitää kiinnittää ihan omalla tavallaan huomiota kuvien rytmiin, ilmavuuteen ja tyhjään tilaan. Myös värivalinnat vaikuttavat paljon kuvan selkeyteen. Sain merkkien suunnitteluun hyvää sparrausapua Tommi Kantolalta, joka vastaa Postissa postimerkkitöiden ohjauksesta, Lehväslaiho sanoo.

Kivaa Kevättä! on 10 merkin arkki, jossa on 2 erilaista kotimaan ikimerkkiä.