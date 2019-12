Boris Johnsonille maanvyöryvoitto brittivaaleissa

Britannian parlamenttivaalien suuren ovensuukyselyn tulokset julkistettiin puolenyön aikaan Suomen aikaa. Kyselyn teettivät äänestyspaikoilla vajaalle 23 0000 äänestäneelle BBC, ITV ja Sky News.

Kyselyn mukaan Boris Johnsonin konservatiivit saisivat 368 paikkaa 650-jäseniseen parlamentin alahuoneeseen.

Jeremy Corbynin työväenpuolue saisi 191 paikkaa.

Liberaalidemokraatit saisivat 13, Brexit Party nolla, vihreät yhden ja Skotlannin SNP 55 paikkaa.

Exit pollin varoitettiin saattavan olla epäluotettavampi kuin aiemmissa vaaleissa. Oikeita tuloksia oli tulossa aamuyön aikana.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019