EIP lainoittaa hoiva-alan suomalaisyhtiötä

Euroopan investointipankki (EIP) on sopinut 50 miljoonan euron pitkäaikaisrahoituksesta suomalaisen Hoivatilat-yhtiön kanssa.

Helsingin pörssiin listattu yhtiö keskittyy hoivakiinteistöratkaisujen tarjoamiseen. EIP:n mukaan hanke tuo yhteensä lähes 2700 lisähoitopaikkaa eri puolille Suomea.

– Hoivatiloilla on keskeinen asema Suomen hoiva-alan kehittämisessä. Väestön ikääntyessä koko EU:ssa tarvitaan jatkuvasti enemmän sairaaloita ja hoivapalvelujen tarjoajia terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi, EIP:n varapääjohtaja Alexander Stubb toteaa.

– Olen ylpeä siitä, että pankki voi olla mukana tukemassa tätä erityishanketta, jonka avulla saadaan aikaan uusia hoivavalmiuksia. Olen myös varma, että EIP:n Suomen hoiva-alalle antama tuki ei lopu tähän.

EIP on investoinut Suomen terveydenhuoltoalalle viiden vuoden aikana yli miljardi euroa.

Tukea on annettu lääketieteeseen keskittyville keskisuurille yrityksille sekä muun muassa Oulun yliopistolliselle keskussairaalalle, Mikkelin keskussairaalalle ja Espoon kuntoutussairaalalle.

