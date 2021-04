EU:n elpymisrahasto kasvoi 50 miljardilla eurolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hintojen nousu nostaa paketin koon 800 miljardiin euroon.

EU-maiden päämiehet sopivat viime jouluna 750 miljardin euron elpymispaketista, josta 390 miljardia käytetään suorina avustuksina jäsemaille ja 360 miljardia lainoina. Elpymispaketti kulkee EU-slangissa nimellä NGEU eli Next Generation EU.

Tänään keskiviikkona EU:n budjettikomissaari Johannes Hahn kuitenkin ilmoitti toisenlaisen luvun:

– Next Generation EU, joka on EU:n koronanvastaisten toimien sydämessä, rahoitetaan lainaamalla rahaa markkinoilta. Me keräämme rahoitusta 800 miljardia euroa vuoteen 2026 mennessä.

Tämä merkitsee, että elpymisrahasto kasvaa 50 miljardilla eurolla 800 miljardiin euroon. Vanhaa lukua, 750 miljardia, ei enää löydy komission tiedotteesta. EU-komissio ei tiedotteessaan myöskään selitä, mistä ero johtuu.

EU-komission tiedottaja kertoo Verkkouutisille, että elpymispaketti ei ole kasvanut, vaan ero johtuu siitä, että 800 miljardiin euron summassa on otettu huomioon hintojen muutokset tulevina vuosina.

Vastaava ero näkyy myös EU:n vuosien 2021–2027 budjetissa, joka on vuoden 2018 hinnoilla mitattuna 1,8 biljoonaa euroa. Nykyhinnoilla mitattuna budjetti on jo 2 biljoonaa euroa, komissio laskee. Budjettisumma sisältää EU:n elpymispaketin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi viime jo syksynä, että elpymispaketti kasvaa 800 miljardiin euroon, kun inflaatio otetaan huomioon. Eduskunnan käsittelyssä paketin kooksi on mainittu kuitenkin 750 miljardia euroa.

Hahn ei esittele elpymispakettia täysin johdonmukaisesti. Hän sanoo, että tulevien viiden vuoden aikana EU-komissio hankkii vuosittain 150 miljardia euroa elpymisrahaa markkinoilta. Tästä kertyy hänen mukaansa yhteensä luvattu 800 miljardia euroa. Tarkkaan ottaen 150 miljardin vuosivauhdilla summa jää kuitenkin 750 miljardiin euroon. Se on sama kuin elpymispaketin alkuperäinen koko.

Hahnin esittelyssä näyttääkin toteutuvan vanha eurooppalainen sananlasku, jonka on tarkoitus kuvata päätöksenteon sekavuutta: EU:ssa ei voi kahta kertaa törmätä samaan numeroon.

Elpymisrahasto edellyttää, että se hyväksytään jäsenmaiden parlamenteissa. Suomessa käsittely on kesken, ja Saksassa perustuslakituomioistuin on keskeyttänyt paketin käsittelyn.