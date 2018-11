EU varoittaa: Viivyttely maksaisi Britannialle paljon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brexit-neuvotteluissa on edessä kriittinen viikko.

Pääministeri Theresa Mayn johtamat brexit-neuvottelut saivat lisää paineita EU:n ilmoittaessa, että lisäaika maksaisi Iso-Britannialle noin 10 miljardia puntaa aiemmin sovittua summaa enemmän. Asiasta uutisoi The Guardian.

May kertoi viime kuussa EU: n johtajien huippukokouksessa, että hän saattaa tarvittaessa pyytää ”muutaman kuukauden” lisäaikaa valmistellakseen EU:n ja Iso-Britannian välistä kauppasopimusta. Ensi sunnuntaina on EU:n huippukokous, jonka on määrä ottaa kantaa neuvoteltuun Brexit-runkosopimukseen.

Lauantai-iltana Brysselistä tehtiin selväksi, että lisämaksun ohella Iso-Britannian siirtymäaikaa myös pidennettäisiin vuodella. Tänä aikana Iso-Britannia on sidoksissa EU: n talousjärjestelmään, mutta ei voi osallistua päätöksentekoon. Siirtymäajan pituudesta on tullut jo paljon kritiikkiä erityisesti kovan brexitin kannattajilta ja se tulisi maksamaan noin 10 miljardia puntaa lisää.

Samanaikaisesti Ison-Britannian ministerit ovat lisänneet Mayn paineita muuttaa brexit-sopimuksen sisältöä.

– Vielä on paljon tehtävää, jotta saavutettaisiin se brexit-sopimus, jota 17,4 miljoonaa ihmistä äänetivät, totesi ministeri Andrea Leadsom.