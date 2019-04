EU vaatii Turkin presidenttiä kunnioittamaan vaalitulosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan komission varapuheenjohtajan mukaan Turkki on etääntynyt eurooppalaisista arvoista viime vuosina.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans vaatii Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğania kunnioittamaan Turkissa viime sunnuntaina käydyn paikallisvaalin tulosta, uutisoi saksalainen Welt Am Sonntag.

Erdoğanin johtama konservatiivinen Oikeus ja kehitys -puolue (AKP) kärsi vaalitappion useissa keskeisissä kaupungeissa, kuten pääkaupunki Ankarassa ja suurimmassa kaupungissa Istanbulissa. Pian vaalituloksen julkaisemisen jälkeen puolue ilmoitti kiistävänsä tuloksen.

Timmermansin mukaan Erdoğanin puolueen toiminta ei ole EU:n arvojen mukaista.

– Turkki on etääntynyt nopeasti eurooppalaisista arvoista viime vuosina. Toivomme, että tilanne ei vielä pahene sen vuoksi, että AKP ei kunnioita vaalitulosta, Timmermans sanoi lehden haastattelussa.

Timmermansin mukaan puolueilla on oikeus tarkistuttaa vaalien tulos, mikäli heillä on sen oikeellisuudesta perusteltu epäily. Timmermansin mukaan on kuitenkin tärkeää, että Turkin viranomaiset voivat itsenäisesti vahvistaa tuloksen ja että AKP sen lopulta hyväksyy.

Timmermansin mukaan eurooppamyönteisten puolueiden vaalivoitto on selkeä viesti Turkin hallitukselle.

– Erdoğanin täytyy ymmärtää se ja yrittää tuoda politiikkansa lähemmäksi eurooppalaisia arvoja, Timmermans sanoi.

Toisin kuin esimerkiksi EU:n laajentumispolitiikan komissaari Johannes Hahn, Timmermans ei pidä hyvänä vaihtoehtona jäsenyysneuvotteluiden katkaisemista Turkin kanssa. Timmermansin mukaan neuvotteluiden katkaiseminen olisi pettymys Turkin eurooppamyönteisille voimille.

– Tiedän, että Turkki on valovuosien päässä EU:n jäsenyydestä. Mutta lukitsemalla ovi nyt kokonaan jäsenyysneuvotteluista irtautumalla ei ole Euroopan unionin tavoitteiden mukaista, hän sanoi.